18 марта 2025

Макрон после переговоров Путина и Трампа призвал Европу вооружаться

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Макрон прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Макрон прокомментировал переговоры Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение Парижа продолжать поддерживать Киев после телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом глава французского государства заявил в своем сообщении в социальной сети X.

В своем заявлении Макрон подчеркнул стратегическую необходимость продолжения защиты интересов Франции и ее союзников. «Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны», — написал он на своей странице в соцсети X.

Макрон также подчеркнул важность сдерживания как способа обеспечения безопасности и стабильности на континенте. Он выразил уверенность, что текущая политика Франции способствует предотвращению конфликтов и укреплению международной безопасности.

В ходе переговоров между Путиным и Трампом основным вопросом стало разрешение ситуации на Украине. В результате обсуждений Путин принял решение о 30-дневной приостановке бомбардировок энергетических объектов и издал соответствующий указ для вооруженных сил, передает RT. Кроме того, было достигнуто соглашение о проведении обмена военнопленными между Россией и Украиной в равных количествах, по 175 человек с каждой стороны. В знак гуманитарной инициативы Россия также передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских бойца. Дата обмена установлена на 19 марта текущего года.

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Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение Парижа продолжать поддерживать Киев после телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом глава французского государства заявил в своем сообщении в социальной сети X. В своем заявлении Макрон подчеркнул стратегическую необходимость продолжения защиты интересов Франции и ее союзников. «Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны», — написал он на своей странице в соцсети X. Макрон также подчеркнул важность сдерживания как способа обеспечения безопасности и стабильности на континенте. Он выразил уверенность, что текущая политика Франции способствует предотвращению конфликтов и укреплению международной безопасности. В ходе переговоров между Путиным и Трампом основным вопросом стало разрешение ситуации на Украине. В результате обсуждений Путин принял решение о 30-дневной приостановке бомбардировок энергетических объектов и издал соответствующий указ для вооруженных сил, передает RT. Кроме того, было достигнуто соглашение о проведении обмена военнопленными между Россией и Украиной в равных количествах, по 175 человек с каждой стороны. В знак гуманитарной инициативы Россия также передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских бойца. Дата обмена установлена на 19 марта текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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