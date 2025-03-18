18 марта 2025

Трамп раскрыл, о чем договорился с Путиным

Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп назвал беседу с Путиным продуктивной
Трамп назвал беседу с Путиным продуктивной Фото:
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Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, он назвал его «очень хорошим и продуктивным и рассказал о чем они договорились. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Были обсуждены многие элементы Договора о мире, в том числе тот факт, что погибают тысячи солдат, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним свою работу!» — написал американский президент.

По его словам, они договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, «при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня». И, в конечном итоге завершить конфликт на Украине. 

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, он назвал его «очень хорошим и продуктивным и рассказал о чем они договорились. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social. «Были обсуждены многие элементы Договора о мире, в том числе тот факт, что погибают тысячи солдат, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним свою работу!» — написал американский президент. По его словам, они договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, «при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня». И, в конечном итоге завершить конфликт на Украине. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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