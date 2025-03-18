Трамп раскрыл, о чем договорился с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, он назвал его «очень хорошим и продуктивным и рассказал о чем они договорились. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Были обсуждены многие элементы Договора о мире, в том числе тот факт, что погибают тысячи солдат, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним свою работу!» — написал американский президент.
По его словам, они договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, «при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня». И, в конечном итоге завершить конфликт на Украине.
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