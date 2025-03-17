17 марта 2025

Покупатель «Солениса» сохранит производство на Пермском пороховом заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Стороны смогли договориться об аренде площадей завода
Стороны смогли договориться об аренде площадей завода Фото:

ООО «Акрилхимпроект», выкупившее линию по выпуску химикатов у международной компании ЗАО «МСП „Соленис“» (входило в холдинг Solenis, контро­лируемый американской Platinum Equit), сохранит производство на территории Пермского порохового завода (ППЗ). Стороны подписали договор аренды, указано в материалах Арбитражного суда Прикамья.

«Комплекс по производству флокулянтов (химических веществ — прим. URA.RU) принадлежащий МСП „Соленис“, останется на ППЗ. Стороны заключили договор аренды производственных площадей. Основная часть персонала бывшего собственника уже трудоустроена у нового владельца», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Этому предшествовало судебное решение — компанию «Соленис» просили освободить территорию ППЗ из-за того, что здание стратегического предприятия было арендовано без разрешения контролирующих органов. В «Соленисе» просили отложить процесс, чтобы у покупателя активов было время договориться с заводом. Прокуратура, «Ростех» и Росимущество убеждали суд, что переговоры по сделке могут вестись в рамках исполнения решения об освобождении площадей.

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ООО «Акрилхимпроект», выкупившее линию по выпуску химикатов у международной компании ЗАО «МСП „Соленис“» (входило в холдинг Solenis, контро­лируемый американской Platinum Equit), сохранит производство на территории Пермского порохового завода (ППЗ). Стороны подписали договор аренды, указано в материалах Арбитражного суда Прикамья. «Комплекс по производству флокулянтов (химических веществ — прим. URA.RU) принадлежащий МСП „Соленис“, останется на ППЗ. Стороны заключили договор аренды производственных площадей. Основная часть персонала бывшего собственника уже трудоустроена у нового владельца», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Этому предшествовало судебное решение — компанию «Соленис» просили освободить территорию ППЗ из-за того, что здание стратегического предприятия было арендовано без разрешения контролирующих органов. В «Соленисе» просили отложить процесс, чтобы у покупателя активов было время договориться с заводом. Прокуратура, «Ростех» и Росимущество убеждали суд, что переговоры по сделке могут вестись в рамках исполнения решения об освобождении площадей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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