Покупатель «Солениса» сохранит производство на Пермском пороховом заводе

ООО «Акрилхимпроект», выкупившее линию по выпуску химикатов у международной компании ЗАО «МСП „Соленис“» (входило в холдинг Solenis, контролируемый американской Platinum Equit), сохранит производство на территории Пермского порохового завода (ППЗ). Стороны подписали договор аренды, указано в материалах Арбитражного суда Прикамья.
«Комплекс по производству флокулянтов (химических веществ — прим. URA.RU) принадлежащий МСП „Соленис“, останется на ППЗ. Стороны заключили договор аренды производственных площадей. Основная часть персонала бывшего собственника уже трудоустроена у нового владельца», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Этому предшествовало судебное решение — компанию «Соленис» просили освободить территорию ППЗ из-за того, что здание стратегического предприятия было арендовано без разрешения контролирующих органов. В «Соленисе» просили отложить процесс, чтобы у покупателя активов было время договориться с заводом. Прокуратура, «Ростех» и Росимущество убеждали суд, что переговоры по сделке могут вестись в рамках исполнения решения об освобождении площадей.
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