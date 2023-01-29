29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Мэр Перми поздравит горожан, поженившихся в день города 25 лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
Супружеские пары просят обратиться в ЗАГС, чтобы подготовить для них поздравление Фото:

ЗАГС Перми ищет пары, которые поженились 12 июня 1998 года, чтобы поздравить их с совместной 25-летней годовщиной. Супругов будет поздравлять мэр города.

«Планируем поздравить те пары, который зарегистрировали брак в день города 12 июня. Надеемся, что откликнутся те, кто прожил 25 лет совместной жизни. Мы хотим поздравить их с главой города и поэтому в соцсетях разместили пост», — рассказала руководитель управления ЗАГСа в Перми Светлана Бердникова.

Изначально в ЗАГСе решили найти и поздравить пары в Перми, которые прожили в браке 50 лет и более, однако в городе таких не оказалось. Тогда появилась инициатива поздравить с годовщиной горожан, проживших вместе четверть века. Вдохновением для проведения такой акции послужило ежегодное вручение памятной медали за любовь и верность, которая учреждается фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Знак вручается супругам за более чем 25 лет совместной жизни. Также в ЗАГСе, по словам Светланы Бердниковой, продолжают традицию вручения губернатором памятных наград пермским семьям. В Перми особенностью подобной награды является то, что ее вручат тем, кто зарегистрировал брак в день города. Все желающие могут обратиться в городской ЗАГС по номеру, который указан в группе органа в соцсети «ВКонтакте».

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ЗАГС Перми ищет пары, которые поженились 12 июня 1998 года, чтобы поздравить их с совместной 25-летней годовщиной. Супругов будет поздравлять мэр города. «Планируем поздравить те пары, который зарегистрировали брак в день города 12 июня. Надеемся, что откликнутся те, кто прожил 25 лет совместной жизни. Мы хотим поздравить их с главой города и поэтому в соцсетях разместили пост», — рассказала руководитель управления ЗАГСа в Перми Светлана Бердникова. Изначально в ЗАГСе решили найти и поздравить пары в Перми, которые прожили в браке 50 лет и более, однако в городе таких не оказалось. Тогда появилась инициатива поздравить с годовщиной горожан, проживших вместе четверть века. Вдохновением для проведения такой акции послужило ежегодное вручение памятной медали за любовь и верность, которая учреждается фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Знак вручается супругам за более чем 25 лет совместной жизни. Также в ЗАГСе, по словам Светланы Бердниковой, продолжают традицию вручения губернатором памятных наград пермским семьям. В Перми особенностью подобной награды является то, что ее вручат тем, кто зарегистрировал брак в день города. Все желающие могут обратиться в городской ЗАГС по номеру, который указан в группе органа в соцсети «ВКонтакте».
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