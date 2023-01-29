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27 января 2023

Руководитель аппарата губернатора ХМАО развеял слухи о своей отставке

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Правительства ХМАО. 27.11.2014. Ханты-Мансийск, уткин анатолий
Анатолий Уткин опроверг слухи об отставке Фото:

Руководитель аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин заявил, что слухи об его отставке не имеют под собой никаких оснований. Об этом он сообщил журналисту агентства URA.RU

«Информация о том, что я увольняюсь из аппарата губернатора Югры — это ерунда», — сказал Уткин. Слухи о возможном увольнении чиновника с поста руководителя аппарата губернатора начали обсуждаться в политическом истеблишменте региона на фоне кадровых перестановок в окружном правительстве. «Руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин работает на своем посту еще две недели, а потом уходит в отставку», — сообщил инсайдер агентства.

Ранее URA.RU сообщало о целом ряде кадровых перестановок в правительстве Югры. В частности, директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова назначена вице-губернатором, курирующим вопросы культуры, спорта, образование и науку. Позицию директора департамента региональной безопасности-вице-губернатора ХМАО занял первый заместитель главы мэрии Пыть-Яха Алексей Золотухин. А вице-губернатор Югры Александр Тиртока получил новые полномочия, связанные со взаимодействием с Минобороны и органами власти Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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Руководитель аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин заявил, что слухи об его отставке не имеют под собой никаких оснований. Об этом он сообщил журналисту агентства URA.RU «Информация о том, что я увольняюсь из аппарата губернатора Югры — это ерунда», — сказал Уткин. Слухи о возможном увольнении чиновника с поста руководителя аппарата губернатора начали обсуждаться в политическом истеблишменте региона на фоне кадровых перестановок в окружном правительстве. «Руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин работает на своем посту еще две недели, а потом уходит в отставку», — сообщил инсайдер агентства. Ранее URA.RU сообщало о целом ряде кадровых перестановок в правительстве Югры. В частности, директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова назначена вице-губернатором, курирующим вопросы культуры, спорта, образование и науку. Позицию директора департамента региональной безопасности-вице-губернатора ХМАО занял первый заместитель главы мэрии Пыть-Яха Алексей Золотухин. А вице-губернатор Югры Александр Тиртока получил новые полномочия, связанные со взаимодействием с Минобороны и органами власти Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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