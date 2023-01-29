В Екатеринбурге силовики окружили элитный отель

В отеле «Хаятт» проводят пожарные учения
К отелю «Хаятт» (Екатеринбург) съехались пожарные машины. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Пожарные машины окружили отель „Хаятт“. На месте находятся три автомобиля спасателей», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального управления МЧС. Там сообщили, что в отеле «Хаятт» проводят пожарные учения.
Ранее URA.RU писало, что в Артемовской ТЭЦ стянули пожарных. На предприятии прошли масштабные учения по тушению пожара на ТЭЦ.
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