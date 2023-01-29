В Екатеринбурге силовики окружили элитный отель

В екатеринбургском отеле «Хаятт» проводят пожарные учения

30 января 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

В отеле «Хаятт» проводят пожарные учения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К отелю «Хаятт» (Екатеринбург) съехались пожарные машины. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Пожарные машины окружили отель „Хаятт“. На месте находятся три автомобиля спасателей», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального управления МЧС. Там сообщили, что в отеле «Хаятт» проводят пожарные учения. Ранее URA.RU писало, что в Артемовской ТЭЦ стянули пожарных. На предприятии прошли масштабные учения по тушению пожара на ТЭЦ.

К отелю «Хаятт» (Екатеринбург) съехались пожарные машины. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Пожарные машины окружили отель „Хаятт“. На месте находятся три автомобиля спасателей», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального управления МЧС. Там сообщили, что в отеле «Хаятт» проводят пожарные учения. Ранее URA.RU писало, что в Артемовской ТЭЦ стянули пожарных. На предприятии прошли масштабные учения по тушению пожара на ТЭЦ.