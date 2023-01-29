29 января 2023

В Екатеринбурге силовики окружили элитный отель

В екатеринбургском отеле «Хаятт» проводят пожарные учения
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург с крыши здания правительства СО, хаятт
В отеле «Хаятт» проводят пожарные учения Фото:

К отелю «Хаятт» (Екатеринбург) съехались пожарные машины. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Пожарные машины окружили отель „Хаятт“. На месте находятся три автомобиля спасателей», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального управления МЧС. Там сообщили, что в отеле «Хаятт» проводят пожарные учения.

Ранее URA.RU писало, что в Артемовской ТЭЦ стянули пожарных. На предприятии прошли масштабные учения по тушению пожара на ТЭЦ.

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К отелю «Хаятт» (Екатеринбург) съехались пожарные машины. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Пожарные машины окружили отель „Хаятт“. На месте находятся три автомобиля спасателей», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального управления МЧС. Там сообщили, что в отеле «Хаятт» проводят пожарные учения. Ранее URA.RU писало, что в Артемовской ТЭЦ стянули пожарных. На предприятии прошли масштабные учения по тушению пожара на ТЭЦ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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