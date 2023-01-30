Свердловчанин, который вместе с мусором сжег двух человек, предстанет перед судом

Свердловчанин спалил дом с помощью зажигалки Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге начнется суд над свердловчанином, который по неосторожности поджег дом, собираясь сжечь мусор, тем самым убил двух человек, находившихся внутри. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокурор Свердловской области Борис Крылов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении [33-летнего] местного жителя. Дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении ведомства.

По версии силовиков, в начале 2022 года мужчина, будучи пьяным, гулял по улице Отдыха в Екатеринбурге и увидел около одного из деревянных домов пакет с мусором. Свердловчанин взял зажигалку и решил спалить отходы, и огонь перебросился на дом. Внутри от отравления дымом умерли мужчина и женщина. Когда приехали пожарные, поджигатель выкрикивал неприятные реплики в их адрес. Силовикам он сказал, что не хотел убивать людей и думал, что в доме никого нет.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области URA.RU сообщили, что следователи провели экспертизы и нашли записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие вину свердловчанина. По данным пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, перед инцидентом мужчина сжег еще один деревянный дом, но тот оказался пустым.