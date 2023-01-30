В Сургуте задержали рейс в Москву на пять часов

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Самолет задержали на пять часов Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) на пять часов задержали рейс авиакомпании Utair до Москвы. Борт должен был отправиться в 18:00, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс ЮТ296, Москва Внуково. Время вылета — 18:00», — сообщается на табло. В справочной аэропорта сообщили, что самолет вылетел в 23:05.

Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. На онлайн-табло аэропорта Внуково указано, что это решение авиакомпании.

В авиакомпанию Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее сообщалось, что в Тюмени рейс до Сургута задержали почти на четыре часа. Причина — позднее прибытие судна.

На табло сообщается, что самолет задержан по решению авиакомпании

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В аэропорту Сургута (ХМАО) на пять часов задержали рейс авиакомпании Utair до Москвы. Борт должен был отправиться в 18:00, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс ЮТ296, Москва Внуково. Время вылета — 18:00», — сообщается на табло. В справочной аэропорта сообщили, что самолет вылетел в 23:05. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. На онлайн-табло аэропорта Внуково указано, что это решение авиакомпании. В авиакомпанию Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее сообщалось, что в Тюмени рейс до Сургута задержали почти на четыре часа. Причина — позднее прибытие судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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