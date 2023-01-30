В Сургуте задержали рейс в Москву на пять часов

Самолет задержали на пять часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Сургута (ХМАО) на пять часов задержали рейс авиакомпании Utair до Москвы. Борт должен был отправиться в 18:00, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс ЮТ296, Москва Внуково. Время вылета — 18:00», — сообщается на табло. В справочной аэропорта сообщили, что самолет вылетел в 23:05.

Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. На онлайн-табло аэропорта Внуково указано, что это решение авиакомпании.

В авиакомпанию Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее сообщалось, что в Тюмени рейс до Сургута задержали почти на четыре часа. Причина — позднее прибытие судна.