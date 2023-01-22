Рейс из Тюмени в Сургут задерживается почти на четыре часа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Задержка рейса связана с поздним прибытием судна Фото:

В Тюмени рейс до Сургута (ХМАО) задержали почти на четыре часа. Информация представлена на сайте международного аэропорта Рощино.

«Рейс UT 120, Тюмень — Сургут. Вылет по расписанию — 7:10. Задерживается», — указано на онлайн-табло.

По расчетному времени, самолет вылетит в Сургут только в 10:50. Как сообщили URA.RU в справочной службе тюменского аэропорта, задержка связана с поздним прибытием судна.

Ранее агентство писало, что рейс в Тюмень из Баку задержали почти на семь часов. По расписанию, самолет должен был прибыть в 16:00. Однако борт поднялся в небо лишь в 23:30.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В Тюмени рейс до Сургута (ХМАО) задержали почти на четыре часа. Информация представлена на сайте международного аэропорта Рощино. «Рейс UT 120, Тюмень — Сургут. Вылет по расписанию — 7:10. Задерживается», — указано на онлайн-табло. По расчетному времени, самолет вылетит в Сургут только в 10:50. Как сообщили URA.RU в справочной службе тюменского аэропорта, задержка связана с поздним прибытием судна. Ранее агентство писало, что рейс в Тюмень из Баку задержали почти на семь часов. По расписанию, самолет должен был прибыть в 16:00. Однако борт поднялся в небо лишь в 23:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...