Рейс из Тюмени в Сургут задерживается почти на четыре часа

22 января 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Задержка рейса связана с поздним прибытием судна Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени рейс до Сургута (ХМАО) задержали почти на четыре часа. Информация представлена на сайте международного аэропорта Рощино. «Рейс UT 120, Тюмень — Сургут. Вылет по расписанию — 7:10. Задерживается», — указано на онлайн-табло. По расчетному времени, самолет вылетит в Сургут только в 10:50. Как сообщили URA.RU в справочной службе тюменского аэропорта, задержка связана с поздним прибытием судна. Ранее агентство писало, что рейс в Тюмень из Баку задержали почти на семь часов. По расписанию, самолет должен был прибыть в 16:00. Однако борт поднялся в небо лишь в 23:30.

В Тюмени рейс до Сургута (ХМАО) задержали почти на четыре часа. Информация представлена на сайте международного аэропорта Рощино. «Рейс UT 120, Тюмень — Сургут. Вылет по расписанию — 7:10. Задерживается», — указано на онлайн-табло. По расчетному времени, самолет вылетит в Сургут только в 10:50. Как сообщили URA.RU в справочной службе тюменского аэропорта, задержка связана с поздним прибытием судна. Ранее агентство писало, что рейс в Тюмень из Баку задержали почти на семь часов. По расписанию, самолет должен был прибыть в 16:00. Однако борт поднялся в небо лишь в 23:30.