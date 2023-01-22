Рейс из Тюмени в Сургут задерживается почти на четыре часа

Задержка рейса связана с поздним прибытием судна
В Тюмени рейс до Сургута (ХМАО) задержали почти на четыре часа. Информация представлена на сайте международного аэропорта Рощино.
«Рейс UT 120, Тюмень — Сургут. Вылет по расписанию — 7:10. Задерживается», — указано на онлайн-табло.
По расчетному времени, самолет вылетит в Сургут только в 10:50. Как сообщили URA.RU в справочной службе тюменского аэропорта, задержка связана с поздним прибытием судна.
Ранее агентство писало, что рейс в Тюмень из Баку задержали почти на семь часов. По расписанию, самолет должен был прибыть в 16:00. Однако борт поднялся в небо лишь в 23:30.
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