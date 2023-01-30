Во время спецоперации на Украине погиб ефрейтор из Березников

31 января 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим пройдет 3 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время проведения спецоперации на Украине погиб ефрейтор из Березников (Пермский край) Роман Евлоев. Об этом администрация города сообщает в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб ефрейтор Евлоев Роман Аюпович. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа Аюповича», — сообщает мэрия. Евлоев родился в 1986 году и вырос в Березниках. Прощание с погибшим состоится 3 февраля в похоронном доме «Санта». Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Главные приоритеты для армии РФ: избегать жертв среди мирного населения и уничтожать военную инфраструктуру ВСУ и нацбаты.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб ефрейтор из Березников (Пермский край) Роман Евлоев. Об этом администрация города сообщает в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб ефрейтор Евлоев Роман Аюпович. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа Аюповича», — сообщает мэрия. Евлоев родился в 1986 году и вырос в Березниках. Прощание с погибшим состоится 3 февраля в похоронном доме «Санта». Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Главные приоритеты для армии РФ: избегать жертв среди мирного населения и уничтожать военную инфраструктуру ВСУ и нацбаты.