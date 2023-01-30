30 января 2023

Во время спецоперации на Украине погиб ефрейтор из Березников

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Прощание с погибшим пройдет 3 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения спецоперации на Украине погиб ефрейтор из Березников (Пермский край) Роман Евлоев. Об этом администрация города сообщает в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб ефрейтор Евлоев Роман Аюпович. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа Аюповича», — сообщает мэрия.

Евлоев родился в 1986 году и вырос в Березниках. Прощание с погибшим состоится 3 февраля в похоронном доме «Санта». Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Главные приоритеты для армии РФ: избегать жертв среди мирного населения и уничтожать военную инфраструктуру ВСУ и нацбаты.

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Во время проведения спецоперации на Украине погиб ефрейтор из Березников (Пермский край) Роман Евлоев. Об этом администрация города сообщает в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб ефрейтор Евлоев Роман Аюпович. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа Аюповича», — сообщает мэрия. Евлоев родился в 1986 году и вырос в Березниках. Прощание с погибшим состоится 3 февраля в похоронном доме «Санта». Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Главные приоритеты для армии РФ: избегать жертв среди мирного населения и уничтожать военную инфраструктуру ВСУ и нацбаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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