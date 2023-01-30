30 января 2023

Цветочные магазины в ХМАО отказываются от повышения цен к 14 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный рынок. Курган, букет, цветочный магазин, цветы, магазин цветов, продажа цветов
Предприниматели утверждают, что не планируют поднимать цены ради праздника Фото:

Цветочные магазины ХМАО не планируют искусственно повышать цены перед Днем святого Валентина. Предприниматели утверждают, что на данный момент для этого нет причин. Ситуацию URA.RU обсудило с участниками рынка.

«Никогда не поднимаем цены на праздник. Навариваться на празднике — это то же самое, как на лекарствах и масках в пандемию. Исключения бывают, если цены поднимают поставщики. Иногда перед праздниками у них немного вырастают цены, но не скажу, что значительно. Больше ценник меняется из-за сезонности и курса валют», — прокомментировала корреспонденту агентства соруководитель студии цветов и декора «Бархат» Стефанида Капитонова.

По словам предпринимателей, завышенный ценник может сказаться на имидже магазина, при этом частично цветы и так дорожали в начале года из-за наценки зарубежных поставщиков. Однако сейчас нет предпосылок для увеличения прайса. «Все в январе усилились по ценам пока были праздники, например, в Голландии. У нас же пока нет никакой информации о том, что цены могут вновь подняться», — рассказал журналисту URA.RU руководитель службы доставки цветов в Нижневартовске Евгений Иванов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в прошлом году цены на цветы выросли на 20%. Предприниматели вынуждены были повышать прайс из-за подорожавших материалов для упаковки и возросшей стоимости услуг флористов.

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Цветочные магазины ХМАО не планируют искусственно повышать цены перед Днем святого Валентина. Предприниматели утверждают, что на данный момент для этого нет причин. Ситуацию URA.RU обсудило с участниками рынка. «Никогда не поднимаем цены на праздник. Навариваться на празднике — это то же самое, как на лекарствах и масках в пандемию. Исключения бывают, если цены поднимают поставщики. Иногда перед праздниками у них немного вырастают цены, но не скажу, что значительно. Больше ценник меняется из-за сезонности и курса валют», — прокомментировала корреспонденту агентства соруководитель студии цветов и декора «Бархат» Стефанида Капитонова. По словам предпринимателей, завышенный ценник может сказаться на имидже магазина, при этом частично цветы и так дорожали в начале года из-за наценки зарубежных поставщиков. Однако сейчас нет предпосылок для увеличения прайса. «Все в январе усилились по ценам пока были праздники, например, в Голландии. У нас же пока нет никакой информации о том, что цены могут вновь подняться», — рассказал журналисту URA.RU руководитель службы доставки цветов в Нижневартовске Евгений Иванов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в прошлом году цены на цветы выросли на 20%. Предприниматели вынуждены были повышать прайс из-за подорожавших материалов для упаковки и возросшей стоимости услуг флористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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