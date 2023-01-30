Цветочные магазины в ХМАО отказываются от повышения цен к 14 февраля

Предприниматели утверждают, что не планируют поднимать цены ради праздника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цветочные магазины ХМАО не планируют искусственно повышать цены перед Днем святого Валентина. Предприниматели утверждают, что на данный момент для этого нет причин. Ситуацию URA.RU обсудило с участниками рынка.

«Никогда не поднимаем цены на праздник. Навариваться на празднике — это то же самое, как на лекарствах и масках в пандемию. Исключения бывают, если цены поднимают поставщики. Иногда перед праздниками у них немного вырастают цены, но не скажу, что значительно. Больше ценник меняется из-за сезонности и курса валют», — прокомментировала корреспонденту агентства соруководитель студии цветов и декора «Бархат» Стефанида Капитонова.

По словам предпринимателей, завышенный ценник может сказаться на имидже магазина, при этом частично цветы и так дорожали в начале года из-за наценки зарубежных поставщиков. Однако сейчас нет предпосылок для увеличения прайса. «Все в январе усилились по ценам пока были праздники, например, в Голландии. У нас же пока нет никакой информации о том, что цены могут вновь подняться», — рассказал журналисту URA.RU руководитель службы доставки цветов в Нижневартовске Евгений Иванов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в прошлом году цены на цветы выросли на 20%. Предприниматели вынуждены были повышать прайс из-за подорожавших материалов для упаковки и возросшей стоимости услуг флористов.