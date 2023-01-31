Губернатор Махонин заявил о поиске управленцев для больниц

01 февраля 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин озвучил свое мнение на заседании Правительства Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о необходимости поиска управленцев для медицинских учреждений региона. Это было озвучено во время заседания краевого Правительства. «Ежегодно проводим конкурс и подбираем молодых руководителей, на которых в дальнейшем мы будем ставить ставку. Медицинские учреждения требуют высококлассных управленцев и нам их нужно искать», — озвучил свое намерение Махонин. Руководитель региона также отметил, что этот конкурс будет являться карьерным лифтов для молодых специалистов, которые примут в нем участие. Ранее Махонин заявлял о дефиците кадров пермских больницах и о том, какие решения принимаются для борьбы с нехваткой специалистов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о необходимости поиска управленцев для медицинских учреждений региона. Это было озвучено во время заседания краевого Правительства. «Ежегодно проводим конкурс и подбираем молодых руководителей, на которых в дальнейшем мы будем ставить ставку. Медицинские учреждения требуют высококлассных управленцев и нам их нужно искать», — озвучил свое намерение Махонин. Руководитель региона также отметил, что этот конкурс будет являться карьерным лифтов для молодых специалистов, которые примут в нем участие. Ранее Махонин заявлял о дефиците кадров пермских больницах и о том, какие решения принимаются для борьбы с нехваткой специалистов.