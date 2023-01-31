31 января 2023

Губернатор Махонин заявил о поиске управленцев для больниц

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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин озвучил свое мнение на заседании Правительства Пермского края Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о необходимости поиска управленцев для медицинских учреждений региона. Это было озвучено во время заседания краевого Правительства.

«Ежегодно проводим конкурс и подбираем молодых руководителей, на которых в дальнейшем мы будем ставить ставку. Медицинские учреждения требуют высококлассных управленцев и нам их нужно искать», — озвучил свое намерение Махонин.

Руководитель региона также отметил, что этот конкурс будет являться карьерным лифтов для молодых специалистов, которые примут в нем участие. Ранее Махонин заявлял о дефиците кадров пермских больницах и о том, какие решения принимаются для борьбы с нехваткой специалистов.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о необходимости поиска управленцев для медицинских учреждений региона. Это было озвучено во время заседания краевого Правительства. «Ежегодно проводим конкурс и подбираем молодых руководителей, на которых в дальнейшем мы будем ставить ставку. Медицинские учреждения требуют высококлассных управленцев и нам их нужно искать», — озвучил свое намерение Махонин. Руководитель региона также отметил, что этот конкурс будет являться карьерным лифтов для молодых специалистов, которые примут в нем участие. Ранее Махонин заявлял о дефиците кадров пермских больницах и о том, какие решения принимаются для борьбы с нехваткой специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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