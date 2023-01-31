Подрядчик «Сургутнефтегаза» ищет на работу пилотов дронов

01 февраля 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Компания в ХМАО ищет пилотов для дронов Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания по разработке и эксплуатации беспилотных воздушных судов «ПТЕРО» — подрядчик «Сургутнефтегаза» — набирает операторов для технического обслуживания летательных аппаратов. В объявлении на странице Лянтора во «ВКонтакте» указано, что работодатель рассмотрит кандидатов до 35 лет с правами категории «B», знанием устройства двигателей внутреннего сгорания и электрики. «Наши дроны представляют собой летательные аппараты самолетного типа с двигателями внутреннего сгорания, и оператор должен хорошо знать их устройство, чтобы обеспечить техническую исправность. Воздушные суда обследуют систему трубопроводов на месторождениях, поэтому работа оператора по большей части разъездная», — рассказал корреспонденту URA.RU представитель компании. Работодатель предлагает сотрудникам зарплату от 30 тысяч на этапе стажировки, после аттестации на техника оплата увеличится вдвое и будет зависеть от часов налёта и объёмов проделанной работы. У работников компании есть возможность повысить квалификацию до командира с зарплатой от 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте усилили меры безопасности из-за появления неустановленных беспилотных летательных аппаратов . Дроны летали над очистными сооружениями города в течение 40 минут, меняя высоту и траекторию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания по разработке и эксплуатации беспилотных воздушных судов «ПТЕРО» — подрядчик «Сургутнефтегаза» — набирает операторов для технического обслуживания летательных аппаратов. В объявлении на странице Лянтора во «ВКонтакте» указано, что работодатель рассмотрит кандидатов до 35 лет с правами категории «B», знанием устройства двигателей внутреннего сгорания и электрики. «Наши дроны представляют собой летательные аппараты самолетного типа с двигателями внутреннего сгорания, и оператор должен хорошо знать их устройство, чтобы обеспечить техническую исправность. Воздушные суда обследуют систему трубопроводов на месторождениях, поэтому работа оператора по большей части разъездная», — рассказал корреспонденту URA.RU представитель компании. Работодатель предлагает сотрудникам зарплату от 30 тысяч на этапе стажировки, после аттестации на техника оплата увеличится вдвое и будет зависеть от часов налёта и объёмов проделанной работы. У работников компании есть возможность повысить квалификацию до командира с зарплатой от 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте усилили меры безопасности из-за появления неустановленных беспилотных летательных аппаратов . Дроны летали над очистными сооружениями города в течение 40 минут, меняя высоту и траекторию.