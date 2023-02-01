Рэпера-патриота Шамана раскритиковали за пошлый выпад на сцене. Видео

Актриса Поплавская осудила Шамана, засунувшего микрофон в штаны во время выступления

01 февраля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Выходка Шамана не вяжется с песнями, которые он исполняет, заявила, Яна Поплавская Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Рэпер SHAMAN (Ярослав Дронов) подвергся критике со стороны общественности. Причиной тому стало видео выступления, в ходе которого музыкант засунул микрофон себе в штаны. Многие сочли этот жест пошлым и показывающим неуважение к своей публике. На видео музыкант, заканчивая куплет, засовывает микрофон себе в штаны. После этого он начинает взаимодействовать с публикой в зале, хлопая в ладоши и размахивая руками. «[Поведение] идет вразрез с тем, как большинство россиян воспринимают его творчество. Ярослав, ну зачем? Тебя и так любят, не нужен этот эпатаж», — написала актриса Яна Поплавская в своем telegram-канале. Ее слова приводят «Дни.ру». По ее словам, образ дерзкого рокера противоречит «пробирающим до слез» патриотичным песням Дронова. Также обсуждать выходку музыканта начали и пользователи соцсетей. Кто-то из комментаторов предположил, что у Шамана «присутствуют явные комплексы». «Показывает, что у него ого-го какой», — написал другой пользователь. Кто-то из комментирующих поведение певца заявил, что у Дронова «странный фетиш». Ранее SHAMAN сообщил, что намерен поехать в Донбасс. По его словам, он планирует концерт в поддержку российских военных.

Рэпер SHAMAN (Ярослав Дронов) подвергся критике со стороны общественности. Причиной тому стало видео выступления, в ходе которого музыкант засунул микрофон себе в штаны. Многие сочли этот жест пошлым и показывающим неуважение к своей публике. На видео музыкант, заканчивая куплет, засовывает микрофон себе в штаны. После этого он начинает взаимодействовать с публикой в зале, хлопая в ладоши и размахивая руками. «[Поведение] идет вразрез с тем, как большинство россиян воспринимают его творчество. Ярослав, ну зачем? Тебя и так любят, не нужен этот эпатаж», — написала актриса Яна Поплавская в своем telegram-канале. Ее слова приводят «Дни.ру». По ее словам, образ дерзкого рокера противоречит «пробирающим до слез» патриотичным песням Дронова. Также обсуждать выходку музыканта начали и пользователи соцсетей. Кто-то из комментаторов предположил, что у Шамана «присутствуют явные комплексы». «Показывает, что у него ого-го какой», — написал другой пользователь. Кто-то из комментирующих поведение певца заявил, что у Дронова «странный фетиш». Ранее SHAMAN сообщил, что намерен поехать в Донбасс. По его словам, он планирует концерт в поддержку российских военных.