Автор хита «Я русский» пообещал приехать в Донбасс

05 декабря 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов), который является автором песни «Я русский», анонсировал свою поездку в Донбасс. Он заявил, что планирует провести крупный концерт в поддержку российских солдат. «Хочется приехать туда „по-взрослому“ с большим крупным и крутым концертом, с большим шоу. Чтобы люди зарядились и получили эмоции „на максимум“. Возможность поездки сейчас прорабатываем с командой. Возможно, будет даже не один концерт», — рассказал SHAMAN в интервью Пятому каналу. Певец предупредил, что, возможно, концерты не будут организованы в ближайшее время, поскольку сейчас проводятся другие. SHAMAN также обратился к российским военным, находящимся в зоне проведения спецоперации. Артист пожелал солдатам скорейшего возвращения домой с победой, целыми и невредимыми, а также выразил надежду на то, что его творчество поднимет военным боевой дух. Финалист шоу «Голос» SHAMAN в июле выпустил песню «Я русский», клип с которой попал на первое место в российских трендах и чартах YouTube. У артиста три музыкальных образования, он сам продюсирует свое творчество. Музыкант и композитор Максим Фадеев назвал Ярослава «примером для подражания». Фадеев считает, что SHAMAN избрал «немодный, но правильный путь». А лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов счел Ярослава Дронова новым ориентиром для молодежи.