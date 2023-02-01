Forbes: Володин занялся судьбой артистов, не поддержавших СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по культуре подготовить законодательные предложения по отношению к покинувшим страну артистам. Об этом сообщает Forbes. Предположительно речь идет о запрете на работу в российских проектах.
«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», — заявил Вячеслав Володин, говоря об артистах, раннее уехавшим из страны.
Ранее Володин заявил, что России следует отобрать имущество у звезд, которые критикуют спецоперацию, пишут «Дни.ру». По его словам, это было бы правильно. Тем не менее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что конфискация имущества уехавших из России без серьезных поправок в УК нереальна, передает RT.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по культуре подготовить законодательные предложения по отношению к покинувшим страну артистам. Об этом сообщает Forbes. Предположительно речь идет о запрете на работу в российских проектах. «Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», — заявил Вячеслав Володин, говоря об артистах, раннее уехавшим из страны. Ранее Володин заявил, что России следует отобрать имущество у звезд, которые критикуют спецоперацию, пишут «Дни.ру». По его словам, это было бы правильно. Тем не менее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что конфискация имущества уехавших из России без серьезных поправок в УК нереальна, передает RT.