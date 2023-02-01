В МИД РФ опровергли закупку оружия для ЧВК «Вагнер» у Северной Кореи 02 февраля 2023 в 03:07 Размер текста - 17 + Посол РФ в Северной Корее Александр Манцигора опроверг закупки оружия для ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию, исходящую из политических кругов США, о поставках оружия из Северной Кореи для ЧВК «Вагнер». Об этом заявил посол в КНДР Александр Мацегора. «Утверждения [координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона] Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК „Вагнер“ от начала и до конца являются ложными», — сказал посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью РБК . Он также добавил, что цели спецоперации будут достигнуты и без помощи оружия из Северной Кореи. Ранее, агентство Reuters сообщило о поставках оружия для ЧВК «Вагнер» из КНДР. По информации агентства, власти Северной Кореи передали частной военной компании пехотные ракетные комплексы. В министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию, исходящую из политических кругов США, о поставках оружия из Северной Кореи для ЧВК «Вагнер». Об этом заявил посол в КНДР Александр Мацегора. «Утверждения [координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона] Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК „Вагнер“ от начала и до конца являются ложными», — сказал посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью РБК. Он также добавил, что цели спецоперации будут достигнуты и без помощи оружия из Северной Кореи. Ранее, агентство Reuters сообщило о поставках оружия для ЧВК «Вагнер» из КНДР. По информации агентства, власти Северной Кореи передали частной военной компании пехотные ракетные комплексы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям