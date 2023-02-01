01 февраля 2023

В МИД РФ опровергли закупку оружия для ЧВК «Вагнер» у Северной Кореи

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Посол РФ в Северной Корее Александр Манцигора опроверг закупки оружия для ЧВК «Вагнер» Фото:
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В министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию, исходящую из политических кругов США, о поставках оружия из Северной Кореи для ЧВК «Вагнер». Об этом заявил посол в КНДР Александр Мацегора.

«Утверждения [координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона] Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК „Вагнер“ от начала и до конца являются ложными», — сказал посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью РБК. Он также добавил, что цели спецоперации будут достигнуты и без помощи оружия из Северной Кореи.

Ранее, агентство Reuters сообщило о поставках оружия для ЧВК «Вагнер» из КНДР. По информации агентства, власти Северной Кореи передали частной военной компании пехотные ракетные комплексы.

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В министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию, исходящую из политических кругов США, о поставках оружия из Северной Кореи для ЧВК «Вагнер». Об этом заявил посол в КНДР Александр Мацегора. «Утверждения [координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона] Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК „Вагнер“ от начала и до конца являются ложными», — сказал посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью РБК. Он также добавил, что цели спецоперации будут достигнуты и без помощи оружия из Северной Кореи. Ранее, агентство Reuters сообщило о поставках оружия для ЧВК «Вагнер» из КНДР. По информации агентства, власти Северной Кореи передали частной военной компании пехотные ракетные комплексы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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