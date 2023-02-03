Пермский заключенный засудил колонию за плохую медпомощь

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Осужденный не мог долгое время получить должную медпомощь Фото:

Заключенный в пермской колонии подал в суд на ФСИН РФ из-за ненадлежащей медпомощи. Пермяку удалось отсудить у госоргана 150 тысяч рублей, говорится в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний за счет казны Российской Федерации в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей», — говорится в решении. Изначально заключенный просил взыскать с ответчика 10 млн рублей.

Осужденный пожаловался в суде, что длительное время испытывал сильную боль и дискомфорт, из-за чего неоднократно обращался за медпомощью. В медчасти, куда обращался истец, необходимую помощь не оказали и нужные обследования не назначали. Руководство колонии все доводы истца отрицало и просило требования не удовлетворять. Однако судебная экспертиза доказала, что пермяку не оказывалось нужной медицинской помощи.

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Заключенный в пермской колонии подал в суд на ФСИН РФ из-за ненадлежащей медпомощи. Пермяку удалось отсудить у госоргана 150 тысяч рублей, говорится в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний за счет казны Российской Федерации в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей», — говорится в решении. Изначально заключенный просил взыскать с ответчика 10 млн рублей. Осужденный пожаловался в суде, что длительное время испытывал сильную боль и дискомфорт, из-за чего неоднократно обращался за медпомощью. В медчасти, куда обращался истец, необходимую помощь не оказали и нужные обследования не назначали. Руководство колонии все доводы истца отрицало и просило требования не удовлетворять. Однако судебная экспертиза доказала, что пермяку не оказывалось нужной медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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