Пермский заключенный засудил колонию за плохую медпомощь

03 февраля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Осужденный не мог долгое время получить должную медпомощь Фото: Анна Майорова © URA.RU Заключенный в пермской колонии подал в суд на ФСИН РФ из-за ненадлежащей медпомощи. Пермяку удалось отсудить у госоргана 150 тысяч рублей, говорится в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний за счет казны Российской Федерации в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей», — говорится в решении. Изначально заключенный просил взыскать с ответчика 10 млн рублей. Осужденный пожаловался в суде, что длительное время испытывал сильную боль и дискомфорт, из-за чего неоднократно обращался за медпомощью. В медчасти, куда обращался истец, необходимую помощь не оказали и нужные обследования не назначали. Руководство колонии все доводы истца отрицало и просило требования не удовлетворять. Однако судебная экспертиза доказала, что пермяку не оказывалось нужной медицинской помощи.

Заключенный в пермской колонии подал в суд на ФСИН РФ из-за ненадлежащей медпомощи. Пермяку удалось отсудить у госоргана 150 тысяч рублей, говорится в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний за счет казны Российской Федерации в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей», — говорится в решении. Изначально заключенный просил взыскать с ответчика 10 млн рублей. Осужденный пожаловался в суде, что длительное время испытывал сильную боль и дискомфорт, из-за чего неоднократно обращался за медпомощью. В медчасти, куда обращался истец, необходимую помощь не оказали и нужные обследования не назначали. Руководство колонии все доводы истца отрицало и просило требования не удовлетворять. Однако судебная экспертиза доказала, что пермяку не оказывалось нужной медицинской помощи.