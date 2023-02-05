Пермякам без опыта стало сложнее найти работу

06 февраля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Опыт работы не требуется только в 34% вакансий, открытых в январе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае снижается количество вакансий для соискателей без опыта. Среди всех предложений работы таких стало меньше на 3%, рассказали URA.RU в HeadHunter. «В первый месяц года в Пермском крае было открыто около 14 тысяч вакансий. Из них только 34% подходили для соискателей без опыта работы. Для сравнения: год назад доля таких вакансий в регионе составляла 37%», — рассказали в компании. Почти половина открытых в январе вакансий (47%) подойдет только рабочим с опытом работы до трех лет, год назад таких было 44%. В 17% вакансий уже требуется год работы от трех до шести лет, в 1% — от шести лет. Доля таких не изменилась. Сотрудникам без опыта в среднем предлагают зарплату в 35 тысяч рублей в месяц. Если соискатель проработал до трех лет — 45 тысяч рублей. Люди со стажем от трех до шести лет могут претендовать на 65 тысяч, от шести и выше — на 70 тысяч рублей.

В Пермском крае снижается количество вакансий для соискателей без опыта. Среди всех предложений работы таких стало меньше на 3%, рассказали URA.RU в HeadHunter. «В первый месяц года в Пермском крае было открыто около 14 тысяч вакансий. Из них только 34% подходили для соискателей без опыта работы. Для сравнения: год назад доля таких вакансий в регионе составляла 37%», — рассказали в компании. Почти половина открытых в январе вакансий (47%) подойдет только рабочим с опытом работы до трех лет, год назад таких было 44%. В 17% вакансий уже требуется год работы от трех до шести лет, в 1% — от шести лет. Доля таких не изменилась. Сотрудникам без опыта в среднем предлагают зарплату в 35 тысяч рублей в месяц. Если соискатель проработал до трех лет — 45 тысяч рублей. Люди со стажем от трех до шести лет могут претендовать на 65 тысяч, от шести и выше — на 70 тысяч рублей.