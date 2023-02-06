Депутаты Думы ХМАО готовят для губернатора Комаровой неудобные вопросы

07 февраля 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Встреча губернатора Югры с депутатами думы региона запланирована на следующую неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты думы Югры готовят губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой вопросы на традиционную встречу с парламентскими фракциям, которая традиционно проводится перед заседанием окружной думы. Ряд народных избранников уже определились с темами, на которые хотят получить ответы от главы региона, о чем сообщили URA.RU. «Когда будет решен вопрос по ремонту изношенных инженерных сетей в Югре? У нас в Мегионе, например, прошла серия аварий на инженерных сетях в январе (В Мегионе из-за коммунальных аварий в начале января без тепла осталось боле трех тысяч жителей — прим. URA.RU) и это все жители прочувствовали на себе. Поэтому я хотел бы услышать от губернатора ответ на этот вопрос, тем более, что это касается не только Мегиона, но и других югорских городов», — формулирует свой вопрос депутат думы Югры Таги-заде Халид.



Еще один народный избранник, пока раздумывающий над формулировкой, планирует спросить об эффективности расходования бюджетных средств через фонды, подконтрольные правительству. «Сколь долго будут работать в Югре различные фонды, подконтрольные правительству, деятельность которых по закону сложно проконтролировать, в первую очередь, с точки зрения расходования средств? И, тем более невозможно по закону привлечь к ответственности за неэффективное использование этих средств?», — ответ на такой вопрос планирует получить парламентарий. Другой окружной депутат озабочен проведением в Югре разных фестивалей и форумов. «Насколько целесообразно в период проведения СВО проведение разного рода фестивалей и форумов (таких как Югракон), необходимость которых в данный период весьма сомнительна, а ресурсы тратятся большие?», — считает парламентарий. Ряд депутатов в беседе с URA.RU сообщили, что еще только готовят вопросы для разговора с губернатором ХМАО. Сама встреча главы региона с депутатами окружной думы запланирована на 13 февраля.



Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО намерены провести закрытое совещание с политическими силами региона, участвующими в поездках в сектор СВО. Речь на котором пойдет о координаций действий с целью более эффективной помощи югорским военным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты думы Югры готовят губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой вопросы на традиционную встречу с парламентскими фракциям, которая традиционно проводится перед заседанием окружной думы. Ряд народных избранников уже определились с темами, на которые хотят получить ответы от главы региона, о чем сообщили URA.RU. «Когда будет решен вопрос по ремонту изношенных инженерных сетей в Югре? У нас в Мегионе, например, прошла серия аварий на инженерных сетях в январе (В Мегионе из-за коммунальных аварий в начале января без тепла осталось боле трех тысяч жителей — прим. URA.RU) и это все жители прочувствовали на себе. Поэтому я хотел бы услышать от губернатора ответ на этот вопрос, тем более, что это касается не только Мегиона, но и других югорских городов», — формулирует свой вопрос депутат думы Югры Таги-заде Халид. Еще один народный избранник, пока раздумывающий над формулировкой, планирует спросить об эффективности расходования бюджетных средств через фонды, подконтрольные правительству. «Сколь долго будут работать в Югре различные фонды, подконтрольные правительству, деятельность которых по закону сложно проконтролировать, в первую очередь, с точки зрения расходования средств? И, тем более невозможно по закону привлечь к ответственности за неэффективное использование этих средств?», — ответ на такой вопрос планирует получить парламентарий. Другой окружной депутат озабочен проведением в Югре разных фестивалей и форумов. «Насколько целесообразно в период проведения СВО проведение разного рода фестивалей и форумов (таких как Югракон), необходимость которых в данный период весьма сомнительна, а ресурсы тратятся большие?», — считает парламентарий. Ряд депутатов в беседе с URA.RU сообщили, что еще только готовят вопросы для разговора с губернатором ХМАО. Сама встреча главы региона с депутатами окружной думы запланирована на 13 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО намерены провести закрытое совещание с политическими силами региона, участвующими в поездках в сектор СВО. Речь на котором пойдет о координаций действий с целью более эффективной помощи югорским военным.