РИАН: МИД РФ потребовало от США прекратить вмешиваться во внутреннюю политику России

МИД РФ направил ноту в американское посольство с требованием о невмешательстве в политику России
США должны перестать вмешиваться во внутренние дела России. Соответствующая нота была передана МИД РФ в американское посольство, сообщает источник РИА Новости.
«7 февраля посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела РФ», — передают РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Сотрудников посольства предупредили, что, если они продолжат дестабилизировать работу в России, они будут высланы из страны.
В конце января в Россию прибыла новый американский посол Линн Трейси. Она посетила МИД РФ для вручения верительных грамот, сообщает RT.
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