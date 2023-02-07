РИАН: МИД РФ потребовало от США прекратить вмешиваться во внутреннюю политику России

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МИД РФ направил ноту в американское посольство с требованием о невмешательстве в политику России Фото:

США должны перестать вмешиваться во внутренние дела России. Соответствующая нота была передана МИД РФ в американское посольство, сообщает источник РИА Новости.

«7 февраля посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела РФ», — передают РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Сотрудников посольства предупредили, что, если они продолжат дестабилизировать работу в России, они будут высланы из страны.

В конце января в Россию прибыла новый американский посол Линн Трейси. Она посетила МИД РФ для вручения верительных грамот, сообщает RT.

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США должны перестать вмешиваться во внутренние дела России. Соответствующая нота была передана МИД РФ в американское посольство, сообщает источник РИА Новости. «7 февраля посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела РФ», — передают РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Сотрудников посольства предупредили, что, если они продолжат дестабилизировать работу в России, они будут высланы из страны. В конце января в Россию прибыла новый американский посол Линн Трейси. Она посетила МИД РФ для вручения верительных грамот, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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