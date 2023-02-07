Одноклассники назвали причину нападения на школьницу в Подмосковье

Причиной нападения на школьницу в Подмосковье стала обида за отказ дружить

07 февраля 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Причиной нападения на школьницу в лицее Химок стала личная обида ее одноклассницы за отказ дружить, сообщают СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причиной конфликта между школьницами, который привел к поножовщине в Подмосковье, стал тот факт, что жертва нападения не хотела дружить со своей обидчицей. Об этом рассказали одноклассники девочек. «Соня (пострадавшая в ходе нападения — прим. URA.RU) не хотела дружить с Мелвирой (обидчица — прим. URA.RU), хотя та настойчиво добивалась этой дружбы. <…> Это так глубоко обидело Мелвиру, что она решила отомстить», — сообщают Вести Московского региона, со слов одноклассников девочек. Также школьники обратили внимание на тот факт, что турникеты на входе в лицей не работают и это позволило пронести нож в учебное заведение. Ранее сообщалось, что в Химках 11-летняя девочка нанесла порядка 50 ножевых ранений своей однокласснице. В настоящий момент девочка находится в тяжелом состоянии, сообщает LIfe . После нападения были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности в отношении должностных лиц учебного заведения, передают Nation News.

Причиной конфликта между школьницами, который привел к поножовщине в Подмосковье, стал тот факт, что жертва нападения не хотела дружить со своей обидчицей. Об этом рассказали одноклассники девочек. «Соня (пострадавшая в ходе нападения — прим. URA.RU) не хотела дружить с Мелвирой (обидчица — прим. URA.RU), хотя та настойчиво добивалась этой дружбы. <…> Это так глубоко обидело Мелвиру, что она решила отомстить», — сообщают Вести Московского региона, со слов одноклассников девочек. Также школьники обратили внимание на тот факт, что турникеты на входе в лицей не работают и это позволило пронести нож в учебное заведение. Ранее сообщалось, что в Химках 11-летняя девочка нанесла порядка 50 ножевых ранений своей однокласснице. В настоящий момент девочка находится в тяжелом состоянии, сообщает LIfe. После нападения были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности в отношении должностных лиц учебного заведения, передают Nation News.