В Госдуме хотят ограничить рост цен на цветы перед праздниками

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ предложили ограничить рост цен на цветы во время праздников, в том числе 8 Марта. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
«Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами», — сказано в письме Нилова в ФАС РФ. Информацию об этом передает РИА «Новости»
По словам депутата, в преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, в различных регионах России наблюдается значительное увеличение стоимости букетов, которое может достигать 40-70%. Рост цен является ежегодной тенденцией: в канун главных праздничных дат поставщики цветов часто создают условия для искусственного повышения цен. Это приводит к повышенному спросу и, как следствие, к существенному увеличению стоимости цветочных композиций.
Ярослав Нилов обратил внимание на то, что цены на цветы возвращаются к обычному уровню сразу после окончания праздников. При этом он подчеркнул необходимость законодательного урегулирования этой проблемы и выразил готовность разработать соответствующий законопроект для предотвращения роста цен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.