В Госдуме хотят ограничить рост цен на цветы перед праздниками

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Власти хотят ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников
Власти хотят ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников Фото:

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ предложили ограничить рост цен на цветы во время праздников, в том числе 8 Марта. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами», — сказано в письме Нилова в ФАС РФ. Информацию об этом передает РИА «Новости»

По словам депутата, в преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, в различных регионах России наблюдается значительное увеличение стоимости букетов, которое может достигать 40-70%. Рост цен является ежегодной тенденцией: в канун главных праздничных дат поставщики цветов часто создают условия для искусственного повышения цен. Это приводит к повышенному спросу и, как следствие, к существенному увеличению стоимости цветочных композиций.

Ярослав Нилов обратил внимание на то, что цены на цветы возвращаются к обычному уровню сразу после окончания праздников. При этом он подчеркнул необходимость законодательного урегулирования этой проблемы и выразил готовность разработать соответствующий законопроект для предотвращения роста цен.

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Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ предложили ограничить рост цен на цветы во время праздников, в том числе 8 Марта. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. «Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами», — сказано в письме Нилова в ФАС РФ. Информацию об этом передает РИА «Новости» По словам депутата, в преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, в различных регионах России наблюдается значительное увеличение стоимости букетов, которое может достигать 40-70%. Рост цен является ежегодной тенденцией: в канун главных праздничных дат поставщики цветов часто создают условия для искусственного повышения цен. Это приводит к повышенному спросу и, как следствие, к существенному увеличению стоимости цветочных композиций. Ярослав Нилов обратил внимание на то, что цены на цветы возвращаются к обычному уровню сразу после окончания праздников. При этом он подчеркнул необходимость законодательного урегулирования этой проблемы и выразил готовность разработать соответствующий законопроект для предотвращения роста цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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