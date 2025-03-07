Meta* задолжала в России более 67 млн рублей

Судебные приставы России взыскивают с американской компании Meta (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), задолженность более 67 млн рублей. В отношении компании открыты пять исполнительных производств.
«Судебные приставы взыскивают с американской компании Meta (признана в РФ экстремистской), <...> более 67,1 млн рублей задолженности», — сообщил ТАСС. Уточняется, что задолженность Meta Platforms перед российским законодательством складывается из пяти различных исполнительных производств.
Четыре производства связаны с неуплатой исполнительных сборов на общую сумму 1 190 000 рублей. Еще одно производство касается взыскания средств на сумму 65 918 453 рубля по иску бывшего футболиста национальной сборной России Дмитрия Хохлова.
Эс-футболист 22 сентября 2021 года обратился в суд с иском к компании Facebook** (принадлежит Meta, запрещен в РФ), обвинив ее в несправедливой блокировке его аккаунта. Поводом для таких действий со стороны модераторов соцсети стала фамилия Дмитрия Хохлова, которая ассоциируется с разговорным прозвищем украинцев. В результате, 18 октября Солнцевский районный суд Москвы принял решение о взыскании с Facebook суммы в размере 65 671 000 рублей в качестве компенсации ущерба в пользу истца.
*Meta признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
**Facebook принадлежит Meta, запрещен в РФ
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