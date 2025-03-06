06 марта 2025

Шеф Пентагона раскрыл, когда США возобновят помощь Украине

Шеф Пентагона Хегсет: США помогут Киеву, когда там покажут стремление к миру
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Пентагона заявил, что окончательное решение будет за Трампом
Глава Пентагона заявил, что окончательное решение будет за Трампом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен принять решение о продолжении оборонной помощи Украине, как только Киев продемонстрирует реальную приверженность мирному процессу. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Президент США с самого начала дал понять, что пауза в поддержке обусловлена необходимостью убедиться в искреннем намерении Украины двигаться по пути к миру. В конце концов президент определит, но пока на паузе», — отметил Хегсет в своем обращении к журналистам.

В свою очередь, Государственный департамент США приветствовал недавние заявления Зеленского. Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс подчеркнула стремление украинского лидера к созданию надежных основ для дальнейшего сотрудничества.

Ранее Зеленский объявил о готовности Украины работать совместно с международными партнерами. Среди первых шагов он назвал прекращение военных действий на море и установление контроля над безопасностью в небе. По словам Зеленского, ключевая цель — полное прекращение ударов по гражданской инфраструктуре и обеспечение безопасного судоходства в Черном море.

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Президент США Дональд Трамп намерен принять решение о продолжении оборонной помощи Украине, как только Киев продемонстрирует реальную приверженность мирному процессу. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет. «Президент США с самого начала дал понять, что пауза в поддержке обусловлена необходимостью убедиться в искреннем намерении Украины двигаться по пути к миру. В конце концов президент определит, но пока на паузе», — отметил Хегсет в своем обращении к журналистам. В свою очередь, Государственный департамент США приветствовал недавние заявления Зеленского. Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс подчеркнула стремление украинского лидера к созданию надежных основ для дальнейшего сотрудничества. Ранее Зеленский объявил о готовности Украины работать совместно с международными партнерами. Среди первых шагов он назвал прекращение военных действий на море и установление контроля над безопасностью в небе. По словам Зеленского, ключевая цель — полное прекращение ударов по гражданской инфраструктуре и обеспечение безопасного судоходства в Черном море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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