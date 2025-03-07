Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился, что страны Евросоюза участвуют в геноциде украинского народа. Так он отреагировал на соответствующее заявление премьера Дании Метте Фредериксен.
Датский чиновник заявил, что ЕС не поддерживают Киев, а разжигают конфликт. Европейские политики хотят выиграть время, пока «Украина истекает кровью».
«Да», — ответил на это Маск. Сообщение написано в его соцсети X.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также указал, что европейские лидеры пытаются сохранить свою власть за счет конфликта на Украине. «Для того, чтобы сохранить личную власть, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [премьер-министру Британии Киру] Стармеру, [лидеру Украины Владимиру] Зеленскому, [премьер-министру Польши Дональду] Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран», — написал Володин.
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