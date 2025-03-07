Маск подтвердил, что Евросоюз устроил геноцид на Украине

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Илон Маск уверен, что ЕС топит Украину в крови, чтобы выиграть себе время
Илон Маск уверен, что ЕС топит Украину в крови, чтобы выиграть себе время Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился, что страны Евросоюза участвуют в геноциде украинского народа. Так он отреагировал на соответствующее заявление премьера Дании Метте Фредериксен.

Датский чиновник заявил, что ЕС не поддерживают Киев, а разжигают конфликт. Европейские политики хотят выиграть время, пока «Украина истекает кровью». 

«Да», — ответил на это Маск. Сообщение написано в его соцсети X.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также указал, что европейские лидеры пытаются сохранить свою власть за счет конфликта на Украине. «Для того, чтобы сохранить личную власть, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [премьер-министру Британии Киру] Стармеру, [лидеру Украины Владимиру] Зеленскому, [премьер-министру Польши Дональду] Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран», — написал Володин. 

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился, что страны Евросоюза участвуют в геноциде украинского народа. Так он отреагировал на соответствующее заявление премьера Дании Метте Фредериксен. Датский чиновник заявил, что ЕС не поддерживают Киев, а разжигают конфликт. Европейские политики хотят выиграть время, пока «Украина истекает кровью».  «Да», — ответил на это Маск. Сообщение написано в его соцсети X. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также указал, что европейские лидеры пытаются сохранить свою власть за счет конфликта на Украине. «Для того, чтобы сохранить личную власть, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [премьер-министру Британии Киру] Стармеру, [лидеру Украины Владимиру] Зеленскому, [премьер-министру Польши Дональду] Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран», — написал Володин. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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