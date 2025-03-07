Китай и РФ будут продвигать правильный взгляд на историю

Китай и Россия намерены использовать празднование годовщины победы во Второй мировой войне для продвижения «правильного взгляда на историю». Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Китая Ван И. По его словам, отношения между странами сейчас стабильное.
«Мы воспользуемся возможностью совместного празднования этой важной исторической даты, чтобы продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, защищать ее итоги, поддерживать международную систему с ООН в ее центре и содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении», — заявил Ван И на пресс-конференции в Пекине, где проходит третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Информацию передает ТАСС.
Китайский министр также подчеркнул, что исторические основания дружбы между Пекином и Москвой остаются неизменными и не подвержены влиянию изменений в международных отношениях. Ван И добавил, что обе страны строят взаимоотношения, которые не предполагают конфронтацию и не направлены против каких-либо третьих стран. Он также отметил, что сотрудничество между Китаем и РФ служит примером добрососедских отношений и находится на передовой нового типа взаимодействий между великими державами.
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