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23:50
8 Марта 2025: душевные поздравления, которые тронут сердце
23:49
В Прикамье минувшая зима стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений
23:43
Уиткофф: США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие
Самый молодой генерал в России: кто такой Апти Алаудинов и почему он заговорил о всеобщей мобилизации в РФ
23:33
Бедовый свердловский мэр готовит себе в приемники блогера из Москвы. Фото
23:31
Польша вслед за Бельгией отказала Украине в истребителях
23:19
В Перми по делу о разжигании ненависти задержан общественный деятель Роман Юшков
В РФ появится новое пособие о «Русской весне» и ее связи с СВО
23:18
США и Украина проведут переговоры в Саудовской Аравии о прекращении огня
22:56
Пермяки берут штурмом косметические магазины. Видео
22:52
Песков шуткой ответил на предложение Туска об участии России в гонке вооружений. Видео
Путин не сдержал эмоции в речи про бойцов РФ: главное об СВО 6 марта
22:47
Боксер Ковалев проведет прощальный бой в Челябинске против Манна из Германии
22:46
На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло смертельное ДТП с «Газелью». Фото
22:45
В ЯНАО загорелось здание торгового центра. Фото
Путин сблизился с Токаевым после совместной операции Украины и Европы
22:40
В Кургане закрылся магазин «Магнит» в самом крупном районе города. Фото
1
22:39
Bloomberg: США требуют от Украины быстрого прекращения огня с Россией
22:34
Маск тонко намекнул Зеленскому на исход выборов на Украине
1
Путин пообещал расширить помощь семьям участников СВО: кого ждут выплаты
22:29
Стали известны место и дата следующих переговоров между США и Украиной
22:29
Кухарука назвали самым требовательным губернатором ХМАО, готовящим фестиваль «Дух огня». Видео
22:28
Директору кунгурского «Водоканала» грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество
Подростки смогут ездить в поездах со скидкой 50%: для кого действует, как получить
22:16
«Не связано с инфляцией»: в мэрии Екатеринбурга объяснили рост цен в школьных столовых
22:15
Стилист Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом
5
22:06
Российский флаг найден гостями саммита ЕС во время перекуса
1
Семьям с детьми компенсируют самую большую часть расходов на отдых
22:05
8 Марта 2025: 30 поздравлений для коллег, которые точно понравятся
22:01
Курганский ХК «Зауралье» одержал «сухую» победу над командой из Нефтекамска
1
22:00
Польша рассмотрит идею отправки бойцов на Украину
Цены на перелеты между городами удержат от повышения
21:54
Путин не смог сдержать эмоций, говоря о подвигах бойцов РФ. Видео
1
21:50
Орбан рассказал Украине о грустных итогах саммита ЕС
21:46
Президент Польши «встряхнул» Зеленского и приказал переговорить с США
В московском ТЦ произошел взрыв банкомата: что случилось
21:41
В России создали технопродукт, который поможет сэкономить бизнесу миллионы
21:39
Бойцов СВО хотят обеспечить бесплатным вторым высшим образованием
21:39
Путин оценил идею ограничения выплат за гибель бойцов СВО
Лавров сравнил Макрона с Наполеоном из-за слов о «российской угрозе»: что сказал глава МИД РФ 6 марта
21:32
Медведев объяснил, какие мигранты имеют право зарабатывать деньги в России
1
21:31
Британия соберет коалицию из 20 стран для поддержки Украины
21:27
Закрытие диаспоры, новый статус мэра и смертельное ЧП: главное за 6 марта в Кургане
Россия не согласится на размещение французских войск на Украине: главные заявления Пескова 6 марта
21:27
Губернатор Куйвашев раздал путинские награды выдающимся свердловчанкам
21:23
Baza: президента Южной Осетии госпитализировали с подозрением на инфаркт
1
21:19
Доктор Токарев идет на праймериз, а бывший глава дептранса собрался на СВО: обзор новостей 6 марта
США ведут переговоры о свержении Зеленского: кого команда Трампа видит на его месте
21:18
Медведев объяснил, каким мигрантам нужно уделять пристальное внимание
21:14
Заключенным на СВО начнут предоставлять статус ветеранов боевых действий
4
21:14
Селебрити прошлись по красной дорожке на открытии кинофестиваля «Дух огня» в ХМАО. Фоторепортаж
ВСУ начали контрнаступление на Торецк: карта СВО 6 марта
21:08
В Екатеринбурге «особенные» дети сразились на футбольном турнире
21:06
Путин пообещал наладить помощь братьям и сестрам погибших героев СВО
1
21:02
Поп-икона «нулевых» едет с подарком на 8 Марта в Екатеринбург
Путин назначил Александра Дарчиева новым послом РФ в США: карьера, отношение к СВО, комментарий МИДа
20:59
Путин рассказал, какой вариант мира устроит Россию
20:57
Власти Екатеринбурга ждут бесплатного питания для школьников, несмотря на отказ Госдумы
20:51
Путин предупредил Макрона о последствиях возвращения к временам Наполеона
2
Бизнес-элиты объединяются против томских властей
20:48
Стало известно, сколько в Перми платят айтишникам
20:45
Есть ли жизнь после зоны: чем занимаются челябинские мэры после колонии. Видео
2
20:45
В последний домик: на челябинских базах отдыха почти не осталось номеров на 8 марта
Война с Европой и судьба Наполеона: чем в России пригрозили Макрону
20:43
Шумков собрал новых замов на важное совещание с зампредседателя правительства РФ. Фото
20:39
Reuters: США введут запрет на въезд граждан из нескольких стран
20:38
На СВО погиб пожарный десантник из Тюменской области. Фото
Истребитель ВВС США сбросили восемь бомб на Южную Корею: как это произошло
20:36
Подозрительный предмет переполошил силовиков в Ноябрьске. Видео
20:36
МИД РФ учтет ядерный шантаж Макрона
1
20:30
Пермский завод Дзержинского продал все активы в рамках процедуры банкротства
ВСУ ослепли, а самолеты с оружием развернули буквально в воздухе: США поставили ультиматум Зеленскому
20:30
В Шадринске бесплатная лечебная вода подается по трубам в ржавое корыто
20:28
В Госдуме предупредили о демографической угрозе к 2036 году
1
20:27
В Совете Федерации создана группа по правам участников СВО
20:25
Уволенный свердловский замминистра обвинил во лжи пиарщицу Куйвашева. Скрин
2
20:20
Пожилой единоросс из ХМАО раздражает коллег своими фото топлесс. Фото
4
20:17
Полиция изъяла военные патроны у жителя Курганской области. Фото
20:16
Захарова обвинила министра Молдавии в чудовищном отношении к Красной армии
20:14
Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Видео
1
20:12
Алену Водонаеву пригласили в Госдуму
1
20:11
Арбитраж арестовал имущество бизнесмена Гайсина на миллионы рублей
2
20:10
В ХМАО состоялось открытие фестиваля кинодебютов «Дух огня»
20:10
В курганском депздраве назначен новый заместитель директора
20:08
На Ямал приедет автор детективных романов Татьяна Устинова
20:07
В ЕС хотят развернуть «Небесный щит» из истребителей для защиты Украины
6
20:06
В Крыму в результате ДТП с участием скорой помощи погиб человек. Фото
20:02
В Салехарде в канун 8 Марта выросли цены на тюльпаны. Видео
20:01
Российским школьникам хотят дать больше времени на сдачу ЕГЭ
19:59
Россиян предупредили о новом витке роста цен на жилье
19:59
Что нужно знать каждому рыболову в 2025 году: новые правила и готовящиеся изменения
3
19:58
В Кургане открыли Центр рассеянного склероза. Фото
1
19:57
Суд Екатеринбурга замораживает конфликт вокруг Березовой рощи
2
19:53
Президент Абхазии поблагодарил Россию за признание независимости страны
19:50
Суд вынес приговор петербурженке за мошенничество на сумму более 5,7 млн рублей
19:48
ТАСС: жена экс-мэра Сочи угрожала свидетелям убийством
1
19:47
Вице-мэра Троицка Андреева арестовали из-за взятки в 50 тысяч рублей
19:47
На Оксимирона* подали первый иск за изнасилование
19:46
Бывший пресс-секретарь пермской гордумы Шестаков не смог оспорить решение суда
19:44
Крупный уральский завод богатеет на фоне санкций, помог поручитель. Фото
19:39
В Тюмени цены на такси выросли в несколько раз
19:38
The Spectator: отсутствие разведданных США оставило ВСУ «без глаз»
1
19:36
Задержан подозреваемый во взрыве в «Газпромбанке» в Москве. Видео
19:35
В Екатеринбурге ввели масочный режим
19:33
В Киришах суд вынес приговор юношам, устроившим застолье на Вечном огне. Видео
19:32
Главреда «Медиазоны»* Сергея Смирнова** объявили в розыск. Скрин
19:30
В Тюменской области родились «королевские» близнецы
19:26
Новый президент Абхазии отказался от инвестиционных соглашений с Россией
19:22
Жителям Абхазии исполнили мечту 30-летней давности
19:21
В Кургане построят парк, в котором будут жить дикие животные. Видео
3
19:20
Пермякам предлагают паковать сыр в Москве за зарплату 198 тысяч рублей
19:16
Губернатор Кухарук встретился с послом Мексики в Ханты-Мансийске
19:16
Более 87 тысяч челябинцев оформили самозапрет на кредиты за пять дней
19:14
Украинские войска попали «в бутылку» в районе Поречного в Курской области
19:12
В Петербурге пройдет Суперкубок России по регби 2025
19:10
Директор многострадального челябинского МУП остался за решеткой
19:10
Баурсаки, число «19» и «рота сыновей»: как тюменка Куляим Жакупова отправилась за братьями на СВО
19:03
Главы Еврокомиссии и Евросовета сбили с толку экспертов по чтению по губам
19:02
В ЯНАО за неделю резко выросли цены на бензин
19:02
Мэр Тюмени впервые показал концепцию Сквера героев СВО. Видео
19:01
В Петербурге бойцы Ленинградского полка по видеосвязи поздравили женщин
19:00
В Шереметьево скрутили разыскиваемого Интерполом свердловского бизнесмена
2
19:00
Прокуратура требует со скандалом уволить пермского мэра, добровольно ушедшего в отставку
18:58
Екатеринбуржцам расскажут, кто повлиял на исход Великой Отечественной войны
1
18:57
Бобер, шелка и бусы: что продают гостям фестиваля «Дух огня» бизнесмены из ХМАО
18:55
Актер Калюжный занервничал после допроса из-за неявки в военкомат
1
18:55
Зефирные тюльпаны и персональная песня: необычные подарки для девушек в Кургане на 8 марта
1
18:49
В центре Челябинска продают офис Т-Банка почти за 200 миллионов рублей. Фото
18:45
Врип мэра Кургана Науменко стал единоросом. Фото
1
18:45
Многодетной семье погибшего на СВО челябинца меценат купит квартиру
18:41
Маск затанцевал перед республиканцами от переизбытка чувств
5
18:38
В Челябинске передано в суд дело миграционных инспекторов
18:37
Власти Нового Уренгоя рассказали, что будет с новостройкой, в которой разваливаются стены
1
18:35
Детский омбудсмен приехала в ЯНАО с инспекцией. Видео
1
18:33
В Белоруссии задержали украинца, рвавшегося в Россию
18:32
Сотрудники ГАИ стреляли по машине пьяного курганца, который хотел их задавить. Видео
18:30
Постные десерты без сахара: здоровые сладости для Великого поста
18:29
Челябинцы выстроились в очереди за косметикой к 8 Марта. Фото
1
18:28
Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма
18:26
Какие праздники отмечают 7 марта 2025 года: что нельзя делать, приметы
18:25
Стало известно, девушки с какими именами становятся банковскими сотрудницами
2
18:24
Путин вручил вдове героя России Чебнева медаль «Золотая звезда»
18:23
«Ленинград» возвращается к гастролям, на очереди Екатеринбург
1
18:22
Захарова уличила Макрона в лживых заявлениях об Украине
1
18:20
Губерниев объявил о доппризе для биатлонистов на Кубке России в Златоусте
18:19
DM: после решения Трампа Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ
2
18:17
Шольц раскрыл тему обсуждения на экстренном саммите по Украине
18:17
В Тюмени директора топливной компании будут судить за отказ платить налоги
18:15
Строительство нового здания Арбитражного суда в Челябинске вновь затягивается. Фото
18:15
Экс-депутат, осужденный на 6 лет, возвращается в ХМАО, провоевав год на СВО в «Ахмате». Фото
21
18:15
В Свердловской области подорожал самый популярный бензин
18:14
Пермяки смогут летать в Азербайджан до конца октября
18:10
Shaman дали второй шанс на регистрацию бренда «Я русский»
18:10
Губернатор Артюхов доверит безопасность ямальцев камерам и искусственному интеллекту
1
18:09
В Харьковской области обнаружены искореженные тела мирных жителей
18:08
Новый мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле покажут учащимся
18:07
В Петербурге основатель Hardcore отсудил полмиллиона у блогера за youtube-ролики
18:05
Олимпийский чемпион из ХМАО ткнул палкой соперника во время забега на соревнованиях в Казани
18:03
Пермский министр не явился в суд по делу о квартире из-за поездки в ЛНР
18:00
Известные выходцы с Ямала и варяги, которые построили на севере карьеру
4
17:59
Стала известна причина смерти режиссера Шерстобитова
17:59
МИД Грузии сожалеет об открытии аэропорта в Сухуме
4
17:58
Студентка филиала КГУ из Кургана создает препараты для защиты от токсинов. Фото
2
17:54
«Скорее бы дефицит закончился»: застройщикам Тюмени негде строить новое жилье
1
17:54
На месторождении в ЯНАО показали новую столовую и рассказали, чем кормят вахтовиков. Фото
1
17:54
Суд ужесточил наказание жене экс-мэра Сочи Копайгородского
2
17:52
Захарова рассказала, как Зеленского утешали на саммите в Европе
1
17:50
В Тюменской области резко похолодает до -25 градусов
17:46
Захарова объяснила Украине гнусную позицию Запада
2
17:45
Захарова заявила, что Украине не нужны передышки
17:45
Лидер тюменских коммунистов Казанцева встретилась в суде с бывшим однопартийцем
17:37
NYT: администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ
17:36
В Челябинском зоопарке медведь вышел из спячки. Видео
1
17:35
Отели Екатеринбурга вошли в топ лучших в России. Список
17:33
Захарова высмеяла заявление главы ЕК о превращении Украины в «стального дикобраза»
1
17:33
Премьер-министр Польши: Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ
17:33
Свердловский топ-полицейский ушел в отставку после драки с коллегой
3
17:27
Доверенное лицо Путина зарегистрировали на праймериз на Ямале
17:24
«Икарус» в Челябинске запустили в праздничный рейс. Видео
2
17:24
Глава евродипломатии сообщила Украине неприятные новости
3
17:23
Новый вертолет испытают на Арктическом полигоне ЯНАО
17:22
Челябинский губернатор Текслер поздравил женщин из семей участников СВО. Фото, видео
17:21
Санатории ХМАО резко повысили цены на свои услуги
17:20
Глава Еврокомиссии представила лидерам план по перевооружению Европы
17:20
Начальник тюменской Госавтоинспекции обратился к водителям. Фото
17:20
Шумков призвал бизнесменов не взвинчивать цены на товары ради прибыли
6
17:19
В России запретили telegram-канал писателя Михаила Зыгаря*
2
17:15
В Пермском крае на развитие лыжного спорта направят 35 млн рублей
1
17:13
МВД не поддержало введение штрафов за превышение средней скорости
17:13
На пермских улицах заметили эксклюзивный суперкар. Фото
2
17:10
Wildberries пересмотрел отношения с владельцами ПВЗ и уменьшил для них штрафы
1
17:08
Туск призвал нарастить присутствие войск НАТО и ЕС на границе с Россией
17:08
Десятки изъятых у нарушителей автомобилей отправили на фронт из Челябинска. Фото, видео
4
17:07
Baza: в отделении банка на северо-востоке Москвы произошел взрыв
1
17:02
В ХМАО резко потеплеет после 20-градусных морозов
17:01
Жители Нижневартовска начали распродавать дачи за бесценок из-за угрозы паводка. Фото
17:00
В Челябинской области появилась новая независимая эколаборатория
17:00
В Челябинске водителю КАМАЗа дали три года за смертельное ДТП с микроавтобусом
17:00
В Кургане место супермаркета «Метрополис» предложили крупной сети из Екатеринбурга
8
16:58
Кафе в ХМАО посвятило сет напитков кинофестивалю «Дух огня»
16:58
В ЯНАО отбирают подрядчиков для проведения капремонта в жилых домах
16:57
В Екатеринбурге на Объездной дороге построят новый съезд. Фото
16:56
Захарова удивилась заявлениям Каллас о бессмертности россиян на фронте
16:50
Белый дом хочет лишить 240 тысяч украинцев правового статуса на проживание в США
1
16:49
Бельский: платный въезд в центр Петербурга поможет в борьбе с электросамокатами
16:47
Челябинский хоккеист Кузнецов опроверг слухи о завершении карьеры
16:47
Теплоэнергетики Челябинска объявили о старте ремонтной кампании
16:47
Из Сирии в Свердловскую область прибыли 100 беженцев
5
16:46
Тимошенко и Порошенко сделали заявление о выборах на Украине
1
16:44
В сгоревших в Тюмени «Городских парильнях» озвучили сроки продления сертификатов. Скрин
16:42
На северо-западе Челябинска на ремонт дороги потратят миллиард рублей. Карта
16:42
Стало известно, когда на улицах Екатеринбурга появятся электросамокаты
2
16:41
Мэрия подала на депутата из ХМАО в суд из-за сломанного забора
16:37
Пермяку, спасшему ребенка от отчима, вручили благодарность
16:37
В ЯНАО фристайл-шоу на снегоходах проведет известный мотогонщик
16:36
Пермский депутат заксобрания собирает команду для борьбы с промышленниками в Березниках
16:34
Герой России возглавит программу по поддержке участников СВО
16:31
Губернатор Александр Моор поздравил женщин с наступающим 8 марта. Видео
16:31
Урбанист Ковалева рассказала, почему туи не приживаются в Кургане
11
16:26
Власти Украины сжалились над журналистами и артистами и отпустили за границу
3
16:26
Тюменская область оказалась на грани нового паводка
1
16:20
В мае из пермского аэропорта запустят дополнительные рейсы до Турции
16:19
Лукашенко озвучил волнующий его вопрос, который он хочет обсудить с Путиным
16:16
В Челябинске фестиваль «ТеАРТ» покажет детские и студенческие спектакли
16:15
Нейросети РФ и Китая предложили новые идеи для подарков челябинкам на 8 Марта
16:15
Жительницы ХМАО добиваются денег за абонементы от пропавшего фитнес-тренера
16:13
Пермяка, поджигавшего люксовые иномарки, отправили в колонию
16:12
Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству БПЛА
1
16:10
В Кургане пройдет танцевальный день, который устроят бесплатно
16:09
Пельмени, манты, плов и том-ям: чем кормят в ресторанах Тюмени в Великий пост
16:09
Жителям Салехарда уменьшат плату за ЖКХ
16:08
Bild: произошел взрыв на немецком заводе шин
3
16:05
В Свердловской области упали цены на мясо, птицу и колбасу
3
16:04
Песков: Путин наградит вдову Сергея Чебнева медалью Звезда Героя России
1
16:04
Челябинское АО «Макфа» выиграло суд в Китае против производителя лапши «Максим». Фото
16:03
Пожар в частном зоопарке в Ленобласти унес жизни двух страусов
15:59
Глава МВД Латвии предложил ЕС отказывать россиянам в выдаче шенгенской визы
15:54
Обновленное депо позволит троллейбусам ходить до всех районов Челябинска
15:53
Звезда «Вампиров средней полосы» сдался следователю после обвинений в уклонении от армии
15:53
Что смотреть после «Первого отдела»: топ-7 детективных сериалов
2
15:51
Вечеринка с легендами 90-х сорвалась в Екатеринбурге
15:50
«Все мужчины равняются на вас»: Куйвашев по-особому поздравил спикера заксо Бабушкину и ее соратниц
3
15:49
Почти три десятка французских наемников уничтожены ударом «Искандера»
1
15:49
Великий пост 2025: 10 лучших рецептов первых и вторых блюд
15:48
Фискалы продолжают прессовать компанию тюменского олигарха, избежавшую банкротства
15:45
Крашенинников раскрыл URA.RU, что ждет регионы за срыв муниципальной реформы
15:44
SHOT: «рукав» протаранил узбекский Boeing во Внуково
15:44
Сколько челябинцев после вуза или ссуза находят работу по специальности
15:39
Экс-глава МИД ДНР: молодые контрактники ВСУ не успевают дожить до выплат
15:34
Лавров заступился за Путина перед Макроном
5
15:34
В Тюмени открылся «Дом сказки Ершова». Фото
15:29
Челябинки составили рейтинг лучших и худших подарков на 8 Марта
15:23
В Катав-Ивановском районе отказались платить зарплату сидящему в СИЗО главе
1
15:23
«Столики бронировали за месяц»: в топовых ресторанах ХМАО возник небывалый ажиотаж перед 8 Марта
15:21
Челябинская область в ближайшие сутки окажется между центрами низкого давления
15:21
В Миассе добычей грабителей стали билеты банка приколов
15:20
Захарова призвала Макрона узнать о причине провала Минских соглашений
15:19
Стало известно, как сильно вырастут цены на цветы перед 8 Марта
3
15:16
В Екатеринбурге взлетели цены на тюльпаны, но кое-где еще можно найти дешевые: список мест. Фото
15:14
Орлов громит уральских мэров в главном медиарейтинге
15:11
Кремль — URA.RU: Путин и Гунба обсудили инвестсоглашение
15:10
На владельцев «Главпродукта» подали в суд
3
15:10
Златоуст поспорит за проведение большего числа биатлонных соревнований
15:10
В Златоусте рядом с биатлонным комплексом построят гостиницу на 600 мест
15:09
Лавров заявил об угрозе России после выступления Макрона
15:08
СК завел уголовное дело из-за похищения 19-летнего бойца СВО в Екатеринбурге
15:07
Утвержден логотип празднования одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с РФ
15:06
В Пермском крае появится институт для трудных подростков
15:05
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ФАДН провел образовательный интенсив для студентов из новых регионов РФ
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Фура с фруктами перевернулась на М11, движение в сторону Москвы затруднено
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Уходовая косметика из Лабытнанги получила федеральное признание
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«Кровожадный путь»: топ УВЗ напомнил Макрону о гильотине и посоветовал извлечь урок
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Песков объяснил решение Путина о продлении подачи электричества в Абхазию
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Первая корюшка замечена в Неве раньше срока: возможная причина в загрязнении водоема
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Главный спортивный объект Нового Уренгоя остался без руководства
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Все билеты проданы: в Златоусте задумались о дополнительных местах для зрителей Кубка по биатлону
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Delfi: ЕС призвали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
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В России предложили ввести 200-процентные пошлины для французских вин, чтобы наказать Макрона
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Новый ЗАГС в Московском районе Петербурга выйдет в полмиллиарда рублей
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Над Черным морем и Крымом сбили украинские беспилотники
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