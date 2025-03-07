Европа не сможет отказаться от обмена разведданными c США. По мнению директора Национальной разведки Штатов Тулси Габбард, подобные допущения вызывают смех.
«Мне смешно, потому что мы слышали эту историю раньше. Это обычно исходит от бывших руководителей нашего разведсообщества, которые пытаются политизировать свои должности, чтобы подорвать мирную миссию Трампа», — сказала Габбард в интервью Fox News.
По ее мнению, желание бесконечного продолжения конфронтации на Украине может исходить от лиц, проживающих в Европе. Тулси Габбард также рассказала о своих последних встречах с представителями разведывательных служб европейских стран. Она отметила, что в ходе встреч ей было подтверждено желание этих служб продолжить сотрудничество с США. Кроме того, представители нескольких различных европейских разведывательных структур выразили намерение углублять взаимодействие.
Ранее появилась информация о том, что Штаты ввели запрет для Великобритании на передачу украинцам американских разведданных. В интервью для газеты Daily Mail британский специалист в области военной разведки Фил Ингрэм отметил, что такие действия США значительно ограничивают возможности Великобритании оказывать разведывательную поддержку Украине, передает МК.RU.
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