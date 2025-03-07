Медведчук: Трамп железной рукой берет Зеленского за глотку

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Медведчук заявил, что дни Зеленского уже сочтены
Медведчук заявил, что дни Зеленского уже сочтены Фото:

Президент США Дональд Трамп «железной рукой» подчиняет себе украинского лидера Владимира Зеленского, политические дни которого уже на исходе. По мнению экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, провал переговоров в Овальном кабинете стал началом конца для украинского лидера.

«После провала переговоров в Овальном кабинете на Украине и в Европе запущена компания поддержки Зеленского. Европейские лидеры под копирку выражают поддержку Зеленскому, а украинские политики и активисты наперебой клянутся ему в верности и призывают народ сплотиться вокруг него. И у первых, и у вторых для этого есть свои корыстные и низменные мотивы. <...> Трамп железной рукой берет Зеленского за глотку, поскольку, в отличие от всей европейской шушеры, умеет считать деньги», — сказал Медведчук, заявление опубликовано на сайте движения «Другая Украина».

Политик считает, что Европа идет по тому же пути, что и Украина с 2005 года под руководством Виктора Ющенко: шантаж России, поддержка антироссийских сил и русофобия. Это, по мнению Медведчука, ведет к экономическому упадку и конфликтам с жертвами, как это произошло на Украине. Европейские лидеры, однако, увлечены красивой картинкой, которую сами создали.

Медведчук утверждает, что Трампа мало интересует демократия на Украине — ему важно показать Западу свое лидерство. Зеленский стал идеальной мишенью: после публичной критики американский президент хочет полного подчинения, а в случае сопротивления — замены на более послушного лидера. Политик отметил, что у Трампа уже есть союзники в Европе — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которые не поддерживали Зеленского и укрепляют свои позиции.

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Президент США Дональд Трамп «железной рукой» подчиняет себе украинского лидера Владимира Зеленского, политические дни которого уже на исходе. По мнению экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, провал переговоров в Овальном кабинете стал началом конца для украинского лидера. «После провала переговоров в Овальном кабинете на Украине и в Европе запущена компания поддержки Зеленского. Европейские лидеры под копирку выражают поддержку Зеленскому, а украинские политики и активисты наперебой клянутся ему в верности и призывают народ сплотиться вокруг него. И у первых, и у вторых для этого есть свои корыстные и низменные мотивы. <...> Трамп железной рукой берет Зеленского за глотку, поскольку, в отличие от всей европейской шушеры, умеет считать деньги», — сказал Медведчук, заявление опубликовано на сайте движения «Другая Украина». Политик считает, что Европа идет по тому же пути, что и Украина с 2005 года под руководством Виктора Ющенко: шантаж России, поддержка антироссийских сил и русофобия. Это, по мнению Медведчука, ведет к экономическому упадку и конфликтам с жертвами, как это произошло на Украине. Европейские лидеры, однако, увлечены красивой картинкой, которую сами создали. Медведчук утверждает, что Трампа мало интересует демократия на Украине — ему важно показать Западу свое лидерство. Зеленский стал идеальной мишенью: после публичной критики американский президент хочет полного подчинения, а в случае сопротивления — замены на более послушного лидера. Политик отметил, что у Трампа уже есть союзники в Европе — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которые не поддерживали Зеленского и укрепляют свои позиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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