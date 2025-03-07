Украине отвели 40 суток без помощи США

Украина сможет вести активные боевые действия еще максимум 30-40 суток без дополнительной помощи США. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, текущий объем запасов и ресурсов, на которые может опираться Украина, не способен поддерживать длительную военную кампанию.
«Резервов Украины для активных боев хватит на 30-40 дней», — отметил Матвийчук. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».
Эксперт указал, что сегодняшний размер резерва личного состава Украины оценивается в районе 150-200 тысяч человек, не включая призыв 18-летних граждан. При этом, по его словам, на территории страны насчитывается лишь 30-35 тысяч таких людей, в то время как большинство уехало за границу. Что касается боевой техники и вооружений — Украина на сегодняшний день не производит их самостоятельно. Все боевые ресурсы страны пополняются за счет поставок от западных партнеров.
Анатолий Матвийчук отметил, что половина всех поставок вооружений, включая критически важные виды вооружения, такие как ракеты, снаряды и противотанковые комплексы, идет из США. В случае прекращения этих поставок, через два-три месяца Киев может столкнуться с серьезными сложностями в продолжении боевых действий. Военная помощь, которую страна получает от европейских партнеров, окажется крайне недостаточной для проведения активных наступательных операций.
Вероятнее всего, Украине придется перейти к оборонительным действиям, причем даже в этом случае оборона будет ослаблена, отметил Матвийчук. Касательно авиационных боеприпасов и контроля над воздушным пространством, эксперт выразил опасения, что противовоздушная оборона станет уязвима после того, как закончатся ракеты для системы Patriot.
Ранее США временно остановили военные поставки в Киев. Вашингтон стремится этим действием стимулировать украинскую сторону к началу мирных переговоров. Эксперты полагают, что такой шаг со стороны США значительно усложнит ситуацию для Украины на фронте. Постановление о приостановки поставок затрагивает всю боевую технику, которая еще не была доставлена на украинскую территорию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.