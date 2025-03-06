SANA: в Сирии убили экс-главу службы воздушной разведки

Бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа был убит в ходе силовой операции в городе Джебла, провинция Латакия. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
«После тщательного наблюдения и выслеживания наши силовики в городе Джебла смогли ликвидировать бригадного генерала — преступника Ибрагима Хувейджа, бывшего главу службы воздушной разведки Сирии, обвиняемого в сотнях убийств во время президентства Хафеза Асада», — сообщает агентство со ссылкой на источник в службе общей безопасности. Отмечается, что генерал курировал убийство Камаля Джумблата. Он был одним из самых известных ливанских политиков, которого убили в 1977 году.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сирии произошло массовое восстание алавитов, сторонников Башара Асада, против нового правительства. Столкновения между правительственными войсками и алавитами развернулись в Латакии и других ключевых точках региона. В Джабле, родном городе семьи Асада, убиты минимум 13 боевиков. Восстание началось после попытки солдат нового правительства провести зачистку в одной из деревень Латакии, что вызвало ответный обстрел и протесты в соседних населенных пунктах, включая Джаблу и Хмеймим, где находится российская авиабаза.
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