06 марта 2025

SANA: в Сирии убили экс-главу службы воздушной разведки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа был убит в Сирии
Бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа был убит в Сирии Фото:

Бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа был убит в ходе силовой операции в городе Джебла, провинция Латакия. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

«После тщательного наблюдения и выслеживания наши силовики в городе Джебла смогли ликвидировать бригадного генерала — преступника Ибрагима Хувейджа, бывшего главу службы воздушной разведки Сирии, обвиняемого в сотнях убийств во время президентства Хафеза Асада», — сообщает агентство со ссылкой на источник в службе общей безопасности. Отмечается, что генерал курировал убийство Камаля Джумблата. Он был одним из самых известных ливанских политиков, которого убили в 1977 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сирии произошло массовое восстание алавитов, сторонников Башара Асада, против нового правительства. Столкновения между правительственными войсками и алавитами развернулись в Латакии и других ключевых точках региона. В Джабле, родном городе семьи Асада, убиты минимум 13 боевиков. Восстание началось после попытки солдат нового правительства провести зачистку в одной из деревень Латакии, что вызвало ответный обстрел и протесты в соседних населенных пунктах, включая Джаблу и Хмеймим, где находится российская авиабаза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа был убит в ходе силовой операции в городе Джебла, провинция Латакия. Об этом сообщает сирийское агентство SANA. «После тщательного наблюдения и выслеживания наши силовики в городе Джебла смогли ликвидировать бригадного генерала — преступника Ибрагима Хувейджа, бывшего главу службы воздушной разведки Сирии, обвиняемого в сотнях убийств во время президентства Хафеза Асада», — сообщает агентство со ссылкой на источник в службе общей безопасности. Отмечается, что генерал курировал убийство Камаля Джумблата. Он был одним из самых известных ливанских политиков, которого убили в 1977 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Сирии произошло массовое восстание алавитов, сторонников Башара Асада, против нового правительства. Столкновения между правительственными войсками и алавитами развернулись в Латакии и других ключевых точках региона. В Джабле, родном городе семьи Асада, убиты минимум 13 боевиков. Восстание началось после попытки солдат нового правительства провести зачистку в одной из деревень Латакии, что вызвало ответный обстрел и протесты в соседних населенных пунктах, включая Джаблу и Хмеймим, где находится российская авиабаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...