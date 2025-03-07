В России планируется устранение социального неравенства участников СВО и их семей. Партия ЛДПР разработает сборник региональных практик поддержки для достижения этой цели. Участники II Всероссийского патриотического форума ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!» обсудили обмен региональными инициативами по поддержке бойцов и их семей. Мероприятие прошло за несколько дней до встречи президента России Владимира Путина с родными участников СВО, на которой глава государства предложил ввести общий для всей страны стандарт поддержи семей бойцов, к которому регионы смогут добавлять свои меры.
Одна из площадок мероприятия, собравшего 4 000 участников со всей России, была посвящена обсуждению региональных инициатив и законодательных практик по поддержке бойцов и их семей.
«Все выступавшие отмечали, что каждый регион исходит из собственных возможностей. Это естественно, но порождает неравенство в обеспечении воинов и их близких. Ведь все наши ребята сражаются одинаково храбро, а значит, заслуживают поддержки в едином формате», — заявила модератор дискуссионной площадки и зампредседателя комиссии Московской городской Думы по экономической и социальной политике Мария Воропаева. Ее слова передает пресс-служба ЛДПР в официальном пресс-релизе партии.
Воропаева добавила, что голос регионов в этой теме чрезвычайно важен, ведь именно на этом уровне, в основном, идет взаимодействие с бойцами и членами их семей. Так, участник дискуссии из Астрахани рассказал, что на передовой находится депутат областной думы от ЛДПР и региональные власти получают информацию о необходимой помощи непосредственно от бойцов. Например, был получен запрос о решении актуальной для защитников проблемы с зубопротезированием.
Также 24 представителя от регионов поделились с участниками форума своими наработками. За три года СВО региональными органами власти принято немало мер поддержки для бойцов и их семей: финансовая помощь (единовременные и ежемесячные выплаты), трудовая и социальная поддержка, льготы в жилищной сфере, медицине и образовании. В регионах заработала кадровая программа «Время героев». Участникам боевых действий помогают адаптироваться к мирной жизни, в том числе после тяжелых ранений и увечий. Например, в Рязани боец, перенесший ампутацию обеих ног, заключил социальный контракт и открыл собственную кофейню.
Отдельные проекты реализуются впервые. В Волгоградской области обеспечивают ветеранов-инвалидов автомобилями с ручным управлением. Кемерово становится одним из центров высокотехнологичного протезирования. В Московской области реализуют программу психологической помощи родителям погибших военных. В Красноярском крае реализуют крупный проект по челюстно-лицевой реабилитации. Киров установил льготную ставку по упрощенной системе налогообложения (УСНО) для участников СВО. В Мурманске доплачивают семьям защитников 1,5 млн рублей при покупке жилья по программе «Свой дом в Арктике».
Социальное неравенство защитников Отечества, говорили участники дискуссии, проявляется и в неодинаковом размере выплат по ранению, увечью или гибели в зависимости от места регистрации бойца, периода заключения контракта или статуса военнослужащего — контрактник, мобилизованный или боец частной военной компании (ЧВК). В разных регионах России учреждены различные награды участникам СВО и памятные даты. Однако есть проблемы с долечиванием раненых в родном регионе, получением бесплатных земельных участков, квотируемых рабочих мест, медицинского и психологического сопровождения.
В России должен появиться единый стандарт оказания социальной поддержки участников СВО и их семей. Это общее мнение: и региональных депутатов, и защитников страны.
«Наша задача как законодателей — выровнять меры поддержки и восстановить социальную справедливость», — подчеркивает Воропаева. По ее словам, на площадке форума состоялся откровенный разговор о проблемах в этой сфере, и получена колоссальная обратная связь от регионов.
По итогам секции ЛДПР выпустит сборник законодательных практик. Затем партия направит его в регионы и федеральные органы власти для дальнейшей реализации.
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