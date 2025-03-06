06 марта 2025

Бессент заявил, что США без колебаний введут санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению министра, такие меры помогут США усилить свои позиции в переговорах
По мнению министра, такие меры помогут США усилить свои позиции в переговорах Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США готовы ввести полный пакет санкций против российской энергетики и усилить санкции против Ирана, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта», — приводит слова Бессента агентство Bloomberg. По мнению министра, такие меры помогут США усилить свои позиции в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, Бессент подчеркнул необходимость усиления санкций против Ирана, особенно в нефтяном секторе. Это станет частью более широкой стратегии, направленной на ограничение влияния Тегерана в регионе. В рамках этой политики США планируют сотрудничать с другими странами, которые могут способствовать или препятствовать поставкам иранской нефти на мировые рынки.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, несмотря на усилия европейских стран наладить отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским после неудачного визита украинского лидера в Вашингтон, напоминает «Национальная служба новостей». В Пентагоне подтвердили, что с 4 марта все поставки военной помощи США Украине приостановлены.

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США готовы ввести полный пакет санкций против российской энергетики и усилить санкции против Ирана, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. «Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта», — приводит слова Бессента агентство Bloomberg. По мнению министра, такие меры помогут США усилить свои позиции в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, Бессент подчеркнул необходимость усиления санкций против Ирана, особенно в нефтяном секторе. Это станет частью более широкой стратегии, направленной на ограничение влияния Тегерана в регионе. В рамках этой политики США планируют сотрудничать с другими странами, которые могут способствовать или препятствовать поставкам иранской нефти на мировые рынки. Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, несмотря на усилия европейских стран наладить отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским после неудачного визита украинского лидера в Вашингтон, напоминает «Национальная служба новостей». В Пентагоне подтвердили, что с 4 марта все поставки военной помощи США Украине приостановлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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