Бессент заявил, что США без колебаний введут санкции против России

США готовы ввести полный пакет санкций против российской энергетики и усилить санкции против Ирана, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта», — приводит слова Бессента агентство Bloomberg. По мнению министра, такие меры помогут США усилить свои позиции в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Кроме того, Бессент подчеркнул необходимость усиления санкций против Ирана, особенно в нефтяном секторе. Это станет частью более широкой стратегии, направленной на ограничение влияния Тегерана в регионе. В рамках этой политики США планируют сотрудничать с другими странами, которые могут способствовать или препятствовать поставкам иранской нефти на мировые рынки.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, несмотря на усилия европейских стран наладить отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским после неудачного визита украинского лидера в Вашингтон, напоминает «Национальная служба новостей». В Пентагоне подтвердили, что с 4 марта все поставки военной помощи США Украине приостановлены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.