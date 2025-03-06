Погранслужба США перехватила лодку с мигрантами из России

Пограничные службы США в сотрудничестве с морским подразделением полиции Пуэрто-Рико и Береговой охраной перехватили лодку с нелегальными мигрантами у западного побережья Пуэрто-Рико. В официальном заявлении Пограничной службы США указано, что на борту находились пять человек, включая граждан России и Доминиканской Республики.
«На борту судна находились пятеро мигрантов — трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России», — говорится в пресс-релизе погранслужбы. Все задержанные были помещены под стражу для проведения дальнейших разбирательств.
В ходе биометрической идентификации выяснилось, что один из жителей Доминиканской Республики ранее подвергся депортации из Соединенных Штатов Америки по причине совершения преступлений. Граждане России были переданы в ведение Министерства внутренней безопасности США для осуществления последующего расследования.
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