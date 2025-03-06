06 марта 2025

Погранслужба США перехватила лодку с мигрантами из России

© Служба новостей «URA.RU»
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У побережья Пуэрто-Рико задержали двух россиян
У побережья Пуэрто-Рико задержали двух россиян Фото:

Пограничные службы США в сотрудничестве с морским подразделением полиции Пуэрто-Рико и Береговой охраной перехватили лодку с нелегальными мигрантами у западного побережья Пуэрто-Рико. В официальном заявлении Пограничной службы США указано, что на борту находились пять человек, включая граждан России и Доминиканской Республики.

«На борту судна находились пятеро мигрантов — трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России», — говорится в пресс-релизе погранслужбы. Все задержанные были помещены под стражу для проведения дальнейших разбирательств.

В ходе биометрической идентификации выяснилось, что один из жителей Доминиканской Республики ранее подвергся депортации из Соединенных Штатов Америки по причине совершения преступлений. Граждане России были переданы в ведение Министерства внутренней безопасности США для осуществления последующего расследования.

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Пограничные службы США в сотрудничестве с морским подразделением полиции Пуэрто-Рико и Береговой охраной перехватили лодку с нелегальными мигрантами у западного побережья Пуэрто-Рико. В официальном заявлении Пограничной службы США указано, что на борту находились пять человек, включая граждан России и Доминиканской Республики. «На борту судна находились пятеро мигрантов — трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России», — говорится в пресс-релизе погранслужбы. Все задержанные были помещены под стражу для проведения дальнейших разбирательств. В ходе биометрической идентификации выяснилось, что один из жителей Доминиканской Республики ранее подвергся депортации из Соединенных Штатов Америки по причине совершения преступлений. Граждане России были переданы в ведение Министерства внутренней безопасности США для осуществления последующего расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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