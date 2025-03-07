После неудач в США Зеленский поедет искать поддержку на новом материке

Зеленский придет в ЮАР 10 апреля с официальным визитом
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Зеленский посетит ЮАР 10 марта
Зеленский посетит ЮАР 10 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский посетит Южно-Африканскую Республику (ЮАР) 10 апреля. Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсента Магвенья.

«Визит назначен на 10 апреля», — заявил Магвенья, отметив, что визит Зеленского является частью усилий ЮАР по посредничеству в конфликте между Россией и Украиной. Информацию об этом передает ТАСС.

Украинский лидер придет в Республику по приглашению президента ЮАР Сирила Рамапосы. Оно было отправлено еще в январе 2025 года.

Ранее президент США Дональд Трамп провел неудачную встречу с Зеленским в Белом доме. Стороны должны были заключить сделку по редкоземельным металлам и обсудить гарантии безопасности для Украины. Беседа закончилась перепалкой и досрочным уходом украинского лидера с переговоров. По итогам встречи Трамп заявил о приостановке поставок Киеву военной помощи и отметил, что Владимир Зеленский не готов к разрешению конфликта в стране. При этом многие европейские главы государств поддержали украинского лидера, но предложили ему все же помириться с президентом США.

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Глава Украины Владимир Зеленский посетит Южно-Африканскую Республику (ЮАР) 10 апреля. Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсента Магвенья. «Визит назначен на 10 апреля», — заявил Магвенья, отметив, что визит Зеленского является частью усилий ЮАР по посредничеству в конфликте между Россией и Украиной. Информацию об этом передает ТАСС. Украинский лидер придет в Республику по приглашению президента ЮАР Сирила Рамапосы. Оно было отправлено еще в январе 2025 года. Ранее президент США Дональд Трамп провел неудачную встречу с Зеленским в Белом доме. Стороны должны были заключить сделку по редкоземельным металлам и обсудить гарантии безопасности для Украины. Беседа закончилась перепалкой и досрочным уходом украинского лидера с переговоров. По итогам встречи Трамп заявил о приостановке поставок Киеву военной помощи и отметил, что Владимир Зеленский не готов к разрешению конфликта в стране. При этом многие европейские главы государств поддержали украинского лидера, но предложили ему все же помириться с президентом США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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