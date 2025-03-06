Цены на перелеты между городами удержат от повышения

Власти застрахуют цены на авиабилеты от повышения за счет увеличения числа рейсов между городами России. Так научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, профессор Михаил Блинкин объяснил URA.RU значение первого соглашения о модернизации аэропорта Горно-Алтайска на государственные и частные деньги.
«Повышение передвижения населения невозможно без развития аэропортовой инфраструктуры, проведения своевременных и качественных капремонтов, реконструкций и нового строительства. <...> Механизм концессии ускорит строительство за счет привлечения внебюджетных средств. Это является примером эффективного государственно-частного партнерства в авиационной отрасли», — отметил вице-премьер Виталий Савельев.
6 марта в России впервые подписано соглашение о строительстве аэропорта на государственные и частные средства. «Росавиация» привлекла в качестве инвестора проектную компанию «Сбера» — АО «Аэропорт Горно-Алтайск».
Аэропорт обещают запустить в 2027 году. Общая стоимость проекта превысит 10 млрд рублей, из них 7,9 млрд — средства федерального бюджета и более 2,3 млрд — частные инвестиции. Ожидается, что пассажиропоток нового комплекса к 2030 году достигнет 1,3 млн пассажиров в год, ему присвоят статус международного.
«В 2025 году будут заключены еще три аналогичных соглашения по аэропортам в Кемерове, Ставрополе и Чите. В рамках нацпроекта „Эффективная транспортная система“ планируется заключить 28 аэропортовых концессий», — уточнили в пресс-службе правительства РФ.
Привлечение частного инвестора в лице крупного банка показывает социальную направленность проекта и это дает надежду, что аэропортовые сборы будут небольшими и не приведут к росту цен после запуска проекта, полагает Михаил Блинкин. «Чем лучше аэропорт, тем больше рейсов он может отправлять и принимать.
В свою очередь, увеличение количества рейсов всегда позволяет снизить цены на перелеты, даже при том, что на стоимость билетов влияет много факторов: количество самолетов, их состояние, цены на топливо», — заключил эксперт.
По словам эксперта, Горно-Алтайск будет первым аэропортом построенным по концессии, потому что туристическая популярность Алтая быстро растет. Старый аэропорт уже несколько лет работает с превышением пропускной способности.
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