06 марта 2025

Трамп призвал избавиться от ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп хотел бы вести диалог с Россией и Китаем
Трамп хотел бы вести диалог с Россией и Китаем Фото:

Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия. Речь идет о переговорах с Россией и Китаем, заявил глава Белого дома в своем видеообращении. 

«Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия. Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной», — цитирует Трампа РИА Новости. 

Президент США Дональд Трамп уже ранее выражал намерение сотрудничать с Россией и Китаем по вопросам ядерного разоружения. В контексте этих усилий, его последнее заявление о желании начать переговоры по полной денуклеаризации подчеркивает продолжение его политики в области ядерного разоружения.

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Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия. Речь идет о переговорах с Россией и Китаем, заявил глава Белого дома в своем видеообращении.  «Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия. Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной», — цитирует Трампа РИА Новости.  Президент США Дональд Трамп уже ранее выражал намерение сотрудничать с Россией и Китаем по вопросам ядерного разоружения. В контексте этих усилий, его последнее заявление о желании начать переговоры по полной денуклеаризации подчеркивает продолжение его политики в области ядерного разоружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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