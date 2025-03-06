Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия. Речь идет о переговорах с Россией и Китаем, заявил глава Белого дома в своем видеообращении.
«Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия. Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной», — цитирует Трампа РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп уже ранее выражал намерение сотрудничать с Россией и Китаем по вопросам ядерного разоружения. В контексте этих усилий, его последнее заявление о желании начать переговоры по полной денуклеаризации подчеркивает продолжение его политики в области ядерного разоружения.
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