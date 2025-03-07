Уролог назвал самые опасные заболевания у мужчин, которые протекают бессимптомно

Мужчинам важно ходить на регулярные профилактические осмотры, особенно после 40 лет. Об этом заявил врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.
«Бессимптомное течение многих урологических и андрологических заболеваний представляет серьезную опасность. Время, упущенное в начале развития болезни, может привести к необратимым последствиям и значительно снизить качество жизни», — заявил Богатырев «Газете.ru». Чтобы избежать серьезных последствий, врач призвал мужчин не игнорировать профилактические осмотры, проводить самообследование яичек и обращаться к врачу при любых изменениях в здоровье.
Богатырев отметил, что многие заболевания могут протекать бессимптомно на ранних стадиях. Несвоевременное обращение к врачу затрудняет их диагностику и лечение.
По словам специалиста, рак простаты часто не проявляет себя до тех пор, пока опухоль не достигнет значительных размеров. Первые симптомы, такие как учащенное или затрудненное мочеиспускание, могут появиться слишком поздно. Аналогично, рак яичка может быть обнаружен случайно, когда мужчина находит уплотнение, не испытывая при этом боли.
Он также упомянул и о других опасных заболеваниях, которые могут протекать бессимптомно. Среди них: варикоцел — расширение вен семенного канатика, которое может приводить к нарушению кровоснабжения яичка. Это заболевание может привести к бесплодию.
По словам Богатырева, опасность представляют и бессимптомные инфекции, передающихся половым путем, такие как хламидиоз и гонорея. «Многие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), такие как хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз, могут протекать бессимптомно у мужчин», — заявил врач. По его словам, эти инфекции могут продолжать распространяться в организме, вызывая серьезные осложнения.
Среди прочего, по словам врача, мужчинам стоит обратить внимание на гипогонадизм, или дефицит тестостерона, который может протекать практически бессимптомно. Однако основными симптомами заболевания являются: снижение либидо, усталость, депрессия, нарушение эрекции и снижение мышечнои? массы.
Аденома простаты на начальной стадии также может не вызывать выраженных симптомов, что часто списывается на возрастные изменения. «Стоит также упомянуть про аденому простаты (доброкачественную гиперплазию предстательной железы). На начальной стадии аденома простаты может не вызывать выраженных симптомов. Мужчина может отмечать незначительное учащение мочеиспускания ночью, но часто списывает это на возрастные изменения или другие факторы», — заявил Богатырев.
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