В ХМАО задерживаются вылеты в Москву и Санкт-Петербург. Скрин

08 февраля 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

В Сургуте на два часа задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург Фото: Сергей Русанов © URA.RU В аэропорту Сургута на два часа задерживаются вылеты самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Авиакомпания Победа, Москва (Внуково), вылет 06:00, задержка до 8:00. Авиакомпания Utair, Санкт-Петербург (Пулково), вылет 07:40, задержан до 9:40», — сообщается на онлайн-табло. Ранее URA.RU рассказало, что 4 февраля в Сургуте был задержан вылет самолетов в Уфу и Саратов. Причиной задержки были названы техническое обслуживание и позднее прибытие. Скрин: онлайн-табло аэропорта Сургут

В аэропорту Сургута на два часа задерживаются вылеты самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Авиакомпания Победа, Москва (Внуково), вылет 06:00, задержка до 8:00. Авиакомпания Utair, Санкт-Петербург (Пулково), вылет 07:40, задержан до 9:40», — сообщается на онлайн-табло. Ранее URA.RU рассказало, что 4 февраля в Сургуте был задержан вылет самолетов в Уфу и Саратов. Причиной задержки были названы техническое обслуживание и позднее прибытие.