07 февраля 2023
06 февраля 2023

В ХМАО задерживаются вылеты в Москву и Санкт-Петербург. Скрин

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В Сургуте на два часа задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург Фото:

В аэропорту Сургута на два часа задерживаются вылеты самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.

«Авиакомпания Победа, Москва (Внуково), вылет 06:00, задержка до 8:00. Авиакомпания Utair, Санкт-Петербург (Пулково), вылет 07:40, задержан до 9:40», — сообщается на онлайн-табло.

Ранее URA.RU рассказало, что 4 февраля в Сургуте был задержан вылет самолетов в Уфу и Саратов. Причиной задержки были названы техническое обслуживание и позднее прибытие.

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В аэропорту Сургута на два часа задерживаются вылеты самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Авиакомпания Победа, Москва (Внуково), вылет 06:00, задержка до 8:00. Авиакомпания Utair, Санкт-Петербург (Пулково), вылет 07:40, задержан до 9:40», — сообщается на онлайн-табло. Ранее URA.RU рассказало, что 4 февраля в Сургуте был задержан вылет самолетов в Уфу и Саратов. Причиной задержки были названы техническое обслуживание и позднее прибытие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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