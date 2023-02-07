Екатеринбургскую группировку лишили покровителя во власти

По словам источника, у «Четырехсотых» и без Бабушкиной достаточно покровителей во властных структурах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авторитетная бизнес-группа «Четырехсотые» — один из основных игроков на рынке уличной торговли Екатеринбурга — осталась без важного покровителя в городской власти. Свой пост покинула замглавы Кировского района Людмила Бабушкина. Источник URA.RU утверждает, что это произошло якобы по инициативе горадминистрации.

«Формально с Бабушкиной не стали продлевать контракт — в связи с достижением предельного возраста пребывания на муниципальной службе. Но неформальная причина — ее связь с „Четырехсотыми“», — рассказал собеседник.

Основным лоббистом ее отставки злые языки называют вице-мэра Дмитрия Ноженко, курирующего торговлю. Он, по одной из версий, якобы расположен к бизнес-группе, конкурирующей с «Четырехсотыми». Впрочем, сам Ноженко в разговоре с URA.RU заявил, что это неправда.

«Контракт Людмилы Сергеевны действительно истек, продлевать его не стали по обоюдному согласию. У меня исключительно положительные отзывы о работе Людмилы Сергеевны. За долгие и непростые годы она многое сделала для развития малого и среднего предпринимательства в районе, стала зачинателем позитивных изменений», — прокомментировал вице-мэр.

Еще один собеседник во власти трактовал увольнение Бабушкиной как сигнал, что мэрия не видит «Четырехсотых» на предстоящих выборах в гордуму. Известно, что лидер группы Артем Александров продвигает выдвижение своего кандидата от «Единой России» как минимум по одному из округов. Его попытки вступить в переговоры с горадминистрацией пока безрезультатны.

Вероятно, Александров будет использовать другие каналы коммуникации. Козырем в переговорах может стать то, что «Четырехсотые» были подрядчиками властей на последних крупных выборах в регионе.