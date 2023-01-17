Главного идеолога Екатеринбурга склоняют к опасной расторговке

Чтобы попасть к вице-мэру, скандальный бизнесмен взял реванш у «Реновы»

18 января 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Сергей Плахотин давно обсудил с шефом, какой должна быть кампания 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Борьба районов Екатеринбурга за федеральные деньги в 2023 году имеет политическую подоплеку. По данным URA.RU, на одной из сторон выступил бизнесмен, контролирующий крупное уличное объединение, — чтобы попасть в кабинет вице-мэра по политике Сергея Плахотина, который курирует выборы в гордуму (намечены на сентябрь). Сделка может стоить топ-чиновнику союза с авторитетным коммунальным холдингом, предупреждает источник агентства во власти. Утром 17 января начальник городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова объявила итоги предварительного голосования за площадку, на благоустройство которой в 2023 году власти получат федеральные деньги (200-250 миллионов рублей). Опрос проводился через «Госуслуги». Пятерка финалистов прошла в следующий — основной — этап. Он пройдет с 15 апреля по 30 мая и, по предположению опрошенных участников интриг, будет использован для раскрутки кандидатов на праймериз «Единой России». Парк Чкалова занял в опросе первое место Фото: Размик Закарян © URA.RU Основное соперничество развернулось между Чкаловским и Ленинским районами. Парк имени В. П. Чкалова выбрали 13,5 тысяч человек (46,2% респондентов), парк имени 50-летия ВЛКСМ — 12,7 тысяч (43,4%). Остальные территории набрали от 310 до 1,3 тысячи голосов. Такой разброс неслучаен. «Ленинский район по просьбе [главы — Элены] Беруашвили поддержала ГК „Ренова“ (она также финансирует различные проекты в Академическом районе, который застраивает — прим. URA.RU)», — поделился собеседник URA.RU, близкий муниципальной власти. При этом в пресс-службе администрации Ленинского заявили, что бизнес не участвовал — только «добрые ресурсы [администрации] — личные и профессиональные». В команде Элены Беруашвили говорят, что «Ренова» не помогала Фото: Анна Майорова © URA.RU А глава Чкаловского района Евгений Шипицын, по неофициальной информации, якобы, заручился поддержкой общественной организации «Альянс ТОС». Ее учредитель — бизнесмен Артем Александров. Александрова называют лидером группировки «Четырехсотые» (сам он, впрочем, это не подтверждает). Сфера его интересов — парковки, нестационарная торговля (в этой связи название организации упоминалось в скандале с недавней перестрелкой в Верх-Исетском районе), рекламный и околокоммунальный бизнес. Кроме того, Александров известен как человек, которого областные власти и администрации нескольких районов Екатеринбурга регулярно привлекают к решению некоторых чувствительных задач на выборах. Статья по теме Выдвижение во власть Екатеринбурга подешевело на миллионы «Альянс ТОС» конкурировал с «Реновой» и в 2022 году. Тогда Екатеринбург прогремел на всю Россию. Используя выборные технологии, «Ренова» продвигала благоустройство Преображенского парка в Академическом, а «Альянс ТОС» — летнего парка «Уралмаш» (Орджоникидзевский район). Обе площадки набрали наибольшее количество голосов в целом по стране. Победила «Ренова». В ходе той кампании стало известно, что у Александрова будет как минимум один кандидат на выборах в гордуму. В Орджоникидзевском районе появились агитматериалы экс-депутата, представителя «Альянса ТОС» Эдуарда Мансурова. По слухам, он намерен занять округ, который сейчас в думе представляет Любовь Боркова — соратница спикера Игоря Володина, секретаря Орджоникидзевской ячейки ЕР. Однако мэрия этот сценарий еще не согласовала. То есть в списке кандидатов, который мэр Алексей Орлов пойдет согласовывать с губернатором Евгением Куйвашевым, Мансурова нет. Эдуард Мансуров работал в созыве гордумы 2013—2018 годов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «На этом голосовании [за парки] Александров не только помогал дружественной ему администрации Чкаловского района, но и демонстрировал Плахотину и другим людям, принимающим решения [по поводу конфигурации предстоящей кампании], что у него есть сетка активистов, что он может поддержать любую силу, что с ним имеет смысл договариваться», — трактуют действия бизнесмена в политтусовке. Объясняя, почему Плахотин не рассматривает Александрова как потенциального партнера мэрии при формировании новой думы, источник URA.RU в администрации отметил, что у вице-мэра уже есть договоренности с некоторыми другими интересантами. И в их числе — авторитетная группа, контролирующая крупнейшие управляющие компании города и представленная в действующем созыве думы пятью-шестью депутатами. «У этой группы отношения с Александровым непростые. Подпустив „Альянс ТОС“, Плахотин рискует потерять важного союзника», — описал расклад собеседник. Сам вице-мэр к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. Связаться с Александровым к моменту публикации также не удалось. В разговоре с URA.RU Мансуров воздержался от обсуждения выборов, но подтвердил, что «Альянс ТОС» помогал Чкаловскому району в голосовании. На вопрос, почему в этот раз его ТОС не поддержал парк «Уралмаш», как год назад, Мансуров заявил, что «жители Уралмаша уже показали, что этот парк достоин благоустройства без участия в конкурсе по третьему разу». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Борьба районов Екатеринбурга за федеральные деньги в 2023 году имеет политическую подоплеку. По данным URA.RU, на одной из сторон выступил бизнесмен, контролирующий крупное уличное объединение, — чтобы попасть в кабинет вице-мэра по политике Сергея Плахотина, который курирует выборы в гордуму (намечены на сентябрь). Сделка может стоить топ-чиновнику союза с авторитетным коммунальным холдингом, предупреждает источник агентства во власти. Утром 17 января начальник городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова объявила итоги предварительного голосования за площадку, на благоустройство которой в 2023 году власти получат федеральные деньги (200-250 миллионов рублей). Опрос проводился через «Госуслуги». Пятерка финалистов прошла в следующий — основной — этап. Он пройдет с 15 апреля по 30 мая и, по предположению опрошенных участников интриг, будет использован для раскрутки кандидатов на праймериз «Единой России». Основное соперничество развернулось между Чкаловским и Ленинским районами. Парк имени В. П. Чкалова выбрали 13,5 тысяч человек (46,2% респондентов), парк имени 50-летия ВЛКСМ — 12,7 тысяч (43,4%). Остальные территории набрали от 310 до 1,3 тысячи голосов. Такой разброс неслучаен. «Ленинский район по просьбе [главы — Элены] Беруашвили поддержала ГК „Ренова“ (она также финансирует различные проекты в Академическом районе, который застраивает — прим. URA.RU)», — поделился собеседник URA.RU, близкий муниципальной власти. При этом в пресс-службе администрации Ленинского заявили, что бизнес не участвовал — только «добрые ресурсы [администрации] — личные и профессиональные». А глава Чкаловского района Евгений Шипицын, по неофициальной информации, якобы, заручился поддержкой общественной организации «Альянс ТОС». Ее учредитель — бизнесмен Артем Александров. Александрова называют лидером группировки «Четырехсотые» (сам он, впрочем, это не подтверждает). Сфера его интересов — парковки, нестационарная торговля (в этой связи название организации упоминалось в скандале с недавней перестрелкой в Верх-Исетском районе), рекламный и околокоммунальный бизнес. Кроме того, Александров известен как человек, которого областные власти и администрации нескольких районов Екатеринбурга регулярно привлекают к решению некоторых чувствительных задач на выборах. «Альянс ТОС» конкурировал с «Реновой» и в 2022 году. Тогда Екатеринбург прогремел на всю Россию. Используя выборные технологии, «Ренова» продвигала благоустройство Преображенского парка в Академическом, а «Альянс ТОС» — летнего парка «Уралмаш» (Орджоникидзевский район). Обе площадки набрали наибольшее количество голосов в целом по стране. Победила «Ренова». В ходе той кампании стало известно, что у Александрова будет как минимум один кандидат на выборах в гордуму. В Орджоникидзевском районе появились агитматериалы экс-депутата, представителя «Альянса ТОС» Эдуарда Мансурова. По слухам, он намерен занять округ, который сейчас в думе представляет Любовь Боркова — соратница спикера Игоря Володина, секретаря Орджоникидзевской ячейки ЕР. Однако мэрия этот сценарий еще не согласовала. То есть в списке кандидатов, который мэр Алексей Орлов пойдет согласовывать с губернатором Евгением Куйвашевым, Мансурова нет. «На этом голосовании [за парки] Александров не только помогал дружественной ему администрации Чкаловского района, но и демонстрировал Плахотину и другим людям, принимающим решения [по поводу конфигурации предстоящей кампании], что у него есть сетка активистов, что он может поддержать любую силу, что с ним имеет смысл договариваться», — трактуют действия бизнесмена в политтусовке. Объясняя, почему Плахотин не рассматривает Александрова как потенциального партнера мэрии при формировании новой думы, источник URA.RU в администрации отметил, что у вице-мэра уже есть договоренности с некоторыми другими интересантами. И в их числе — авторитетная группа, контролирующая крупнейшие управляющие компании города и представленная в действующем созыве думы пятью-шестью депутатами. «У этой группы отношения с Александровым непростые. Подпустив „Альянс ТОС“, Плахотин рискует потерять важного союзника», — описал расклад собеседник. Сам вице-мэр к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. Связаться с Александровым к моменту публикации также не удалось. В разговоре с URA.RU Мансуров воздержался от обсуждения выборов, но подтвердил, что «Альянс ТОС» помогал Чкаловскому району в голосовании. На вопрос, почему в этот раз его ТОС не поддержал парк «Уралмаш», как год назад, Мансуров заявил, что «жители Уралмаша уже показали, что этот парк достоин благоустройства без участия в конкурсе по третьему разу».