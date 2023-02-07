Путин наградил погибшего на фронте златоустовца. Фото

08 февраля 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Указ о награждении орденом Мужества подписал президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Златоусте (Челябинская область) супруге погибшего на Донбассе Евгения Бердина вручили орден, которым бойца посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Как URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии, награду доставили представители военных из Чебаркульской дивизии. «Супруге погибшего во время спецоперации златоустовца Евгения Бердина передали орден Мужества. На церемонии прощания присутствовали представители администрации округа, депутатского корпуса, боевого братства и силовых структур», — рассказали URA.RU в мэрии. Простились с бойцом 8 февраля на Аллее Героев города. Ефрейтор Бердин погиб в бою 10 января. Награду вручили за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орден Мужества родственникам погибшего бойца вручили 8 февраля Фото: редакция газеты «Златоустовский рабочий» В церемонии прощания приняли участие представители властей и боевого братства Фото: редакция газеты «Златоустовский рабочий» Евгения Бердина наградили за отвагу и самоотверженность Фото: редакция газеты «Златоустовский рабочий»

В Златоусте (Челябинская область) супруге погибшего на Донбассе Евгения Бердина вручили орден, которым бойца посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Как URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии, награду доставили представители военных из Чебаркульской дивизии. «Супруге погибшего во время спецоперации златоустовца Евгения Бердина передали орден Мужества. На церемонии прощания присутствовали представители администрации округа, депутатского корпуса, боевого братства и силовых структур», — рассказали URA.RU в мэрии. Простились с бойцом 8 февраля на Аллее Героев города. Ефрейтор Бердин погиб в бою 10 января. Награду вручили за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.