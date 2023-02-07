07 февраля 2023

Путин наградил погибшего на фронте златоустовца. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Указ о награждении орденом Мужества подписал президент РФ Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Златоусте (Челябинская область) супруге погибшего на Донбассе Евгения Бердина вручили орден, которым бойца посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Как URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии, награду доставили представители военных из Чебаркульской дивизии.

«Супруге погибшего во время спецоперации златоустовца Евгения Бердина передали орден Мужества. На церемонии прощания присутствовали представители администрации округа, депутатского корпуса, боевого братства и силовых структур», — рассказали URA.RU в мэрии.

Простились с бойцом 8 февраля на Аллее Героев города. Ефрейтор Бердин погиб в бою 10 января. Награду вручили за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Орден Мужества родственникам погибшего бойца вручили 8 февраля
Фото:
В церемонии прощания приняли участие представители властей и боевого братства
Фото:
Евгения Бердина наградили за отвагу и самоотверженность
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) супруге погибшего на Донбассе Евгения Бердина вручили орден, которым бойца посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Как URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии, награду доставили представители военных из Чебаркульской дивизии. «Супруге погибшего во время спецоперации златоустовца Евгения Бердина передали орден Мужества. На церемонии прощания присутствовали представители администрации округа, депутатского корпуса, боевого братства и силовых структур», — рассказали URA.RU в мэрии. Простились с бойцом 8 февраля на Аллее Героев города. Ефрейтор Бердин погиб в бою 10 января. Награду вручили за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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