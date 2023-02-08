Пермяк пытался перебросить через забор колонии Wi-Fi роутеры

Преступный замысел мужчины не удался Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермяк пытался перекинуть через забор исправительной колонии № 12, находящейся в поселке Широковский Пермского края, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и зарядные устройства. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«Сотрудниками колонии была пресечена попытка доставки запрещенных предметов, которые мужчина намеревался перекинуть через забор исправительного учреждения для передачи осужденным. Среди изъятых вещей были обнаружены мобильные телефоны, зарядные устройства и Wi-Fi роутеры», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники колонии задержали правонарушителя и составили в отношении него административный протокол. Все материалы были направлены в Губахинский городской суд.