08 февраля 2023

Арестованного пермского полицейского подозревают в разглашении информации за деньги

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Предполагается, что полгода пермский полицейский получал деньги за разглашение информации Фото:

Пермского полицейского, который был задержан после обысков в управлении по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией, подозревают в разглашении информации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Обыски в управлении проводились 8 февраля сотрудниками УФСБ и регионального СУ СК, после чего полицейский был задержан. «По предварительной информации, сотрудник подразделения экономической безопасности в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года совершил противоправные действия, выразившиеся в получении денег за предоставление служебной информации», — сообщили в полиции.

Руководством регионального МВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника правоохранительных органов он понесет наказание в установленном законом порядке.

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Пермского полицейского, который был задержан после обысков в управлении по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией, подозревают в разглашении информации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Обыски в управлении проводились 8 февраля сотрудниками УФСБ и регионального СУ СК, после чего полицейский был задержан. «По предварительной информации, сотрудник подразделения экономической безопасности в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года совершил противоправные действия, выразившиеся в получении денег за предоставление служебной информации», — сообщили в полиции. Руководством регионального МВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника правоохранительных органов он понесет наказание в установленном законом порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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