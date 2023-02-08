Арестованного пермского полицейского подозревают в разглашении информации за деньги

09 февраля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Предполагается, что полгода пермский полицейский получал деньги за разглашение информации Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пермского полицейского, который был задержан после обысков в управлении по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией, подозревают в разглашении информации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Обыски в управлении проводились 8 февраля сотрудниками УФСБ и регионального СУ СК, после чего полицейский был задержан. «По предварительной информации, сотрудник подразделения экономической безопасности в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года совершил противоправные действия, выразившиеся в получении денег за предоставление служебной информации», — сообщили в полиции. Руководством регионального МВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника правоохранительных органов он понесет наказание в установленном законом порядке.

Пермского полицейского, который был задержан после обысков в управлении по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией, подозревают в разглашении информации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Обыски в управлении проводились 8 февраля сотрудниками УФСБ и регионального СУ СК, после чего полицейский был задержан. «По предварительной информации, сотрудник подразделения экономической безопасности в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года совершил противоправные действия, выразившиеся в получении денег за предоставление служебной информации», — сообщили в полиции. Руководством регионального МВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника правоохранительных органов он понесет наказание в установленном законом порядке.