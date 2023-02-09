Зеленскому приписали несуществующую должностьФото: Официальный сайт президента Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому приписали должность «президента Великобритании» в эфире телеканала TVP Info. На ошибку в описании титров обратил внимание советник главы украинского МВД Антон Геращенко.
«Тем временем польское телевидение сделало Зеленского президентом Великобритании», — написал Геращенко в своем twitter-аккаунте. Он приложил соответствующий скриншот с трансляции речи украинского лидера перед британским парламентом. «Президент Великобритании Владимир Зеленский», — сказано в титрах.
Ранее Зеленский вновь обратился за военной помощью к Великобритании. Во время своего выступления он начал выпрашивать боевые самолеты, пишет RT. Он также договорился о поставках дальнобойного оружия с Лондоном, где ему дополнительно пообещали предоставить бронированную технику и подготовить украинских пилотов.
Под именем Зеленского указали несуществующая должность «президента Великобритании»
Фото: twitter-аккаунт Антона Геращенко
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому приписали должность «президента Великобритании» в эфире телеканала TVP Info. На ошибку в описании титров обратил внимание советник главы украинского МВД Антон Геращенко. «Тем временем польское телевидение сделало Зеленского президентом Великобритании», — написал Геращенко в своем twitter-аккаунте. Он приложил соответствующий скриншот с трансляции речи украинского лидера перед британским парламентом. «Президент Великобритании Владимир Зеленский», — сказано в титрах. Ранее Зеленский вновь обратился за военной помощью к Великобритании. Во время своего выступления он начал выпрашивать боевые самолеты, пишет RT. Он также договорился о поставках дальнобойного оружия с Лондоном, где ему дополнительно пообещали предоставить бронированную технику и подготовить украинских пилотов.