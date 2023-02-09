Зеленского лишили должности президента Украины в эфире польского телевидения. Фото

09 февраля 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Зеленскому приписали несуществующую должность Фото: Официальный сайт президента Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому приписали должность «президента Великобритании» в эфире телеканала TVP Info. На ошибку в описании титров обратил внимание советник главы украинского МВД Антон Геращенко. «Тем временем польское телевидение сделало Зеленского президентом Великобритании», — написал Геращенко в своем twitter-аккаунте. Он приложил соответствующий скриншот с трансляции речи украинского лидера перед британским парламентом. «Президент Великобритании Владимир Зеленский», — сказано в титрах. Ранее Зеленский вновь обратился за военной помощью к Великобритании. Во время своего выступления он начал выпрашивать боевые самолеты, пишет RT. Он также договорился о поставках дальнобойного оружия с Лондоном, где ему дополнительно пообещали предоставить бронированную технику и подготовить украинских пилотов. Под именем Зеленского указали несуществующая должность «президента Великобритании» Фото: twitter-аккаунт Антона Геращенко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому приписали должность «президента Великобритании» в эфире телеканала TVP Info. На ошибку в описании титров обратил внимание советник главы украинского МВД Антон Геращенко. «Тем временем польское телевидение сделало Зеленского президентом Великобритании», — написал Геращенко в своем twitter-аккаунте. Он приложил соответствующий скриншот с трансляции речи украинского лидера перед британским парламентом. «Президент Великобритании Владимир Зеленский», — сказано в титрах. Ранее Зеленский вновь обратился за военной помощью к Великобритании. Во время своего выступления он начал выпрашивать боевые самолеты, пишет RT. Он также договорился о поставках дальнобойного оружия с Лондоном, где ему дополнительно пообещали предоставить бронированную технику и подготовить украинских пилотов.