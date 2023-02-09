В Челябинской области резко подешевела капуста

Некоторые продукты питания в 2022 году в стали стоить дешевле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2022 году капуста стала стоить дешевле на 49%. Как сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), также подешевели картофель и яйцо куриное.

«Капуста белокочанная свежая снизилась в цене в течение 2022 года на 49,23%. В рублевом выражении это составило 21,02 рубля», — отметили в КСП.

Картофель подешевел почти на 29% (минус 11,47 рубля), яйцо стало доступней на 19,22% (минус 16,82 рубля). Из четырнадцати наблюдаемых в региональном минсельхозе цен на товары за 2022 год пять позиций показали снижение, остальные — рост.

Почти на 27% поднялись цены на гречку-ядрицу (плюс 23,45 рубля), соль поваренную пищевую — на 27% (прибавка в стоимости 3,17 рубля), муку пшеничную — на 39,68% (плюс 14,06 рубля).

В КСП отметили, что в последние дни наблюдается заметное удорожание огурцов, помидоров и лука. На изменение цен в сторону повышения, отметили специалисты, обычно влияют сезонность, проблемы у импортеров, рост себестоимости и покупательский ажиотаж.

В КСП отметили, что по итогам 2022 года инфляция в Челябинской области составила 10,37%. Показатель ниже среднероссийского уровня, где цены увеличились на 11,94%.