В Челябинске ищут подрядчиков на благоустройство двух скверов

10 февраля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Скверы отремонтируют в Тракторозаводском и Курчатовском районе Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска благоустроят два сквера на общую сумму 33 млн рублей и в мэрии ищут подрядчиков. Об этом сообщили в управлении муниципальных закупок города. «Выполнение работ по благоустройству территории „Сквер 55 микрорайона“ запланировано в Курчатовском районе Челябинска. Тендер на 19 млн 967 тысяч рублей. Выполнение работ по реализации инициативных проектов на территории Тракторозаводского района города Челябинска (ремонт асфальтового покрытия проездов). Тендер на 13 млн рублей», — говорится в документации. В Парковом в рамках реализации инициативного проекта «Сквер 55 микрорайона» идет поиск подрядчика на выполнение работ по благоустройству территории, наружному освещению и строительству малых архитектурных форм. В Тракторозаводском микрорайоне Челябинска ищут подрядчика для реализации инициативного проекта по ремонту асфальтового покрытия проездов. Заявки принимаются до 20 февраля 2023. На ту же дату намечено и проведение торгов.

В Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска благоустроят два сквера на общую сумму 33 млн рублей и в мэрии ищут подрядчиков. Об этом сообщили в управлении муниципальных закупок города. «Выполнение работ по благоустройству территории „Сквер 55 микрорайона“ запланировано в Курчатовском районе Челябинска. Тендер на 19 млн 967 тысяч рублей. Выполнение работ по реализации инициативных проектов на территории Тракторозаводского района города Челябинска (ремонт асфальтового покрытия проездов). Тендер на 13 млн рублей», — говорится в документации. В Парковом в рамках реализации инициативного проекта «Сквер 55 микрорайона» идет поиск подрядчика на выполнение работ по благоустройству территории, наружному освещению и строительству малых архитектурных форм. В Тракторозаводском микрорайоне Челябинска ищут подрядчика для реализации инициативного проекта по ремонту асфальтового покрытия проездов. Заявки принимаются до 20 февраля 2023. На ту же дату намечено и проведение торгов.