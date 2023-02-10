Бастрыкин поручил проверить работу по отлову агрессивных собак в Карпинске

11 февраля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Жители Карпинска пожаловались на участившиеся случаи нападения бездомных собак Фото: Илья Московец © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о непринятии мер к отлову животных в Карпинске Свердловской области. Такое решение было принято после жалоб местных жителей на нападения собак, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому провести проверку информации о непринятии мер к отлову бродячих собак в г. Карпинске Свердловской области, а также представить подробный доклад о ее ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В СКР уточнили, что местные жители пожаловались на участившиеся случаи нападения агрессивных безнадзорных животных. По их сообщениям, собаки стаями перемещаются по городу, портят вещи, однако органы местного самоуправления мер по разрешению данной проблемы до настоящего времени не приняли.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о непринятии мер к отлову животных в Карпинске Свердловской области. Такое решение было принято после жалоб местных жителей на нападения собак, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому провести проверку информации о непринятии мер к отлову бродячих собак в г. Карпинске Свердловской области, а также представить подробный доклад о ее ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В СКР уточнили, что местные жители пожаловались на участившиеся случаи нападения агрессивных безнадзорных животных. По их сообщениям, собаки стаями перемещаются по городу, портят вещи, однако органы местного самоуправления мер по разрешению данной проблемы до настоящего времени не приняли.