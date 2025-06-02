В Екатеринбурге готовят театральную мировую премьеру. Видео

В Свердловской музкомедии покажут премьеру мюзикла «Переполох в курятнике»
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Мировая премьера мюзикла «Переполох в курятнике» в Свердловской музкомедии. Екатеринбург
Премьера пройдет 3 и 4 июня Фото:

В Свердловской музкомедии готовятся представить мировую премьеру детского мюзикла по сказке шведского писателя Яна Экхольма «Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон». Постановку еще ни разу не создавали на сцене музыкального театра. На генеральную репетицию «Переполоха в курятнике» заглянуло URA.RU.

В центре сюжета — история о приключениях лисенка и цыпленка, как и в экранизации советского фильма «Рыжий, честный, влюбленный». Однако сценическая версия отличается от оригинального произведения: в семье лис теперь не 14 лисят, а только двое — Хитреныш и Рыжик. В мюзикле также появятся различные обитатели леса и даже одушевленные предметы. «В нашей постановке сохраняется главная идея автора — это спектакль о дружбе, который призван объединять зрителей любого возраста», — говорят в театре.

Все ключевые детские роли в мюзикле исполняют воспитанники Детской студии имени Владислава Разноглядова. Также в постановке сыграли солисты, артисты хора и балета музкомедии.

Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр Свердловского театра музыкальной комедии под управлением дирижера-постановщика Антона Ледовского. За сценографию отвечал Иван Мальгин, костюмы создавала Наталья Ермолаева. По задумке авторов, декорации и костюмы напоминают поделки из пластилина, чтобы усилить ощущение сказки, рассказанной детьми для детей.

Премьера «Переполоха в курятнике» пройдет 3 и 4 июня. Ее приурочили ко Дню защиты детей.

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В Свердловской музкомедии готовятся представить мировую премьеру детского мюзикла по сказке шведского писателя Яна Экхольма «Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон». Постановку еще ни разу не создавали на сцене музыкального театра. На генеральную репетицию «Переполоха в курятнике» заглянуло URA.RU. В центре сюжета — история о приключениях лисенка и цыпленка, как и в экранизации советского фильма «Рыжий, честный, влюбленный». Однако сценическая версия отличается от оригинального произведения: в семье лис теперь не 14 лисят, а только двое — Хитреныш и Рыжик. В мюзикле также появятся различные обитатели леса и даже одушевленные предметы. «В нашей постановке сохраняется главная идея автора — это спектакль о дружбе, который призван объединять зрителей любого возраста», — говорят в театре. Все ключевые детские роли в мюзикле исполняют воспитанники Детской студии имени Владислава Разноглядова. Также в постановке сыграли солисты, артисты хора и балета музкомедии. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр Свердловского театра музыкальной комедии под управлением дирижера-постановщика Антона Ледовского. За сценографию отвечал Иван Мальгин, костюмы создавала Наталья Ермолаева. По задумке авторов, декорации и костюмы напоминают поделки из пластилина, чтобы усилить ощущение сказки, рассказанной детьми для детей. Премьера «Переполоха в курятнике» пройдет 3 и 4 июня. Ее приурочили ко Дню защиты детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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